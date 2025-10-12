नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलात जागावाटपावरून एकमत झालेले नसताना सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मात्र यात आघाडी घेतली आहे. राज्यातील एकूण २४३ जागांपैकी भाजप आणि संयुक्त जनता दलाने प्रत्येकी १०१ जागा लढविण्याचे निश्चित केले असून चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षालाही २९ जागा देण्यात आल्या आहेत. भाजपचे बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज ही घोषणा केली. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.मागील अनेक दिवस ‘एनडीए’च्या घटक पक्षांमध्ये जागावाटपाबाबत चर्चा सुरू होती. जागावाटप पाहता भाजपचा वरचष्मा असल्याचे दिसून येत आहे. मागील निवडणुकीत भाजपला अधिक जागा मिळूनही त्यांनी नितीशकुमार यांनाच मुख्यमंत्रिपद दिले होते. नितीश यांनी या पाच वर्षांपैकी काही काळ राष्ट्रीय जनता दलाला हाताशी धरूनही सत्ता केली. मात्र, नंतर ते पुन्हा भाजपबरोबर आले. या कालावधीत चिराग पासवान मात्र भाजपच्या बाजूने ठाम उभे राहिले. त्याचा त्यांना जागावाटपात फायदा झाला आहे. .भाजप-जेडीयूने प्रत्येक १०१ जागा आणि चिराग यांना २९ जागा दिल्यानंतर उरलेल्या बारा जागांपैकी प्रत्येक सहा जागा केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी यांच्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा आणि उपेंद्र कुशवाह यांच्या हिंदुस्तानी अवामन पार्टीला देण्यात आल्या आहेत. ‘किमान १५ जागा हव्याच’ असा आग्रह धरणाऱ्या मांझी यांना सहा जागांसाठी समजाविण्यात आल्याचे समजते. या जागावाटपावर प्रत्येक घटक पक्ष समाधानी असल्याचा दावा ‘जेडीयू’चे कार्यकारी अध्यक्ष संजयकुमार झा यांनी केला असून नितीशकुमार यांना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री बनविण्यासाठी काम करावे, असे आवाहन त्यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना केले आहे..चिराग पासवान यांनी मागील निवडणूक स्वतंत्रपणे लढविताना १३५ जागांवर उमेदवार उभे केले होते. मात्र, नंतर त्यांच्या पक्षात वाद होऊन चिराग यांचे काका पशुपती पारस यांनी वेगळी चूल मांडली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .भाजपची ताकद वाढलीमागील निवडणुकीत ‘जेडीयू’ने ११५ जागा लढविल्या होत्या, तर भाजपनेही ११० जागांवर उमेदवार उभे केले होते. नितीशकुमार यांचा पक्ष भाजपपेक्षा अधिक जागा लढवत नाही, हे २००५ नंतर प्रथमच घडत आहे. नितीशकुमार यांचा प्रभाव कमी होऊन भाजपची ताकद वाढत असल्याचे हे चिन्ह असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.