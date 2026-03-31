Neem Karoli Baba: स्टीव्ह जॉब्सचे प्रेरणास्थान असलेल्या नीम करोली बाबांवर येतेय मेगा सिरीज; जन्मभूमी बनणार ग्लोबल टुरिस्ट हब

जगप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा यांची जन्मभूमी आता जागतिक पर्यटन नकाशावर झळकणार आहे. फिरोझाबाद जिल्ह्यातील अकबरपूर गावाचा कायापालट करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने कंबर कसली असून, सुमारे ८.६५ कोटी रुपये खर्चून तिथे भव्य 'कन्व्हेंशन सेंटर' उभारले जात आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून, एप्रिल २०२६ च्या अखेरीस हे केंद्र भाविकांसाठी खुले होण्याची शक्यता आहे..कन्व्हेंशन सेंटरमध्ये काय असतील सुविधा?हे केंद्र केवळ एक इमारत नसून भाविकांसाठी एक आधुनिक सुविधा केंद्र असेल जिथे मल्टिपर्पज हॉल आणि सांस्कृतिक ब्लॉकमध्ये विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी मोठी जागा बनवण्यात येईल.आधुनिक प्रदर्शन दालन (Exhibition Hall)मध्ये नीम करोली बाबांच्या जीवनातील प्रसंग, त्यांची आध्यात्मिक यात्रा आणि त्यांचे विचार डिजिटल व चित्ररूपात मांडले जातील.पहिल्या मजल्यावर महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र डॉर्मिटरी असतील. यामध्ये ३० डबल बेडच्या माध्यमातून एका वेळी ६० लोकांच्या राहण्याची सोय केली जात आहे..रस्ते आणि कनेक्टिव्हिटीवर भरकेवळ मंदिर परिसरच नाही, तर तिथे पोहोचणारे रस्तेही चकाचक होणार आहेत. १.७७ कोटींचा रस्ते प्रकल्प ज्यात अकबरपूर गावाला जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या कामासाठी स्वतंत्र निधी मंजूर करण्यात आला आहे.पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह यांनी सांगितले की, "या विकास कामांमुळे अकबरपूर हे धार्मिक पर्यटनाचे मोठे केंद्र बनेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळेल.".'संत' वेब सिरीज: २० भाषांमध्ये येणार बाबांची गाथानीम करोली बाबांचा महिमा आता जागतिक स्तरावर पोहोचवण्यासाठी 'अलमाइटी मोशन पिक्चर'ने 'संत' नावाच्या वेब सिरीजची घोषणा केली आहे. ही सात भागांची प्रीमियम सिरीज तब्बल २० भाषांमध्ये तयार केली जाणार आहे.गेल्या दोन वर्षांपासून इतिहासकार आणि आध्यात्मिक विद्वानांच्या मदतीने यावर सखोल संशोधन सुरू आहे. स्टीव्ह जॉब्स आणि मार्क झुकरबर्ग यांच्यासारख्या दिग्गजांचे प्रेरणास्थान राहिलेल्या बाबांची गोष्ट या माध्यमातून जगासमोर येईल..नीम करोली बाबा कोण होते?नीम करोली बाबा (लक्ष्मण दास शर्मा) हे २० व्या शतकातील महान संतांपैकी एक मानले जातात. त्यांचे मुख्य आश्रम उत्तराखंडमधील कैची धाम आणि वृंदावन येथे आहेत. मात्र, फिरोझाबादमधील अकबरपूर हे त्यांचे जन्मस्थान असल्याने या जागेला विशेष महत्त्व आहे.