Neem Karoli Baba: स्टीव्ह जॉब्सचे प्रेरणास्थान असलेल्या नीम करोली बाबांवर येतेय मेगा सिरीज; जन्मभूमी बनणार ग्लोबल टुरिस्ट हब

How Neem Karoli Baba inspired Steve Jobs: नीम करोली बाबांच्या जन्मभूमीत उभारल्या जाणाऱ्या अत्याधुनिक कन्व्हेंशन सेंटरमुळे अकबरपूर धार्मिक पर्यटनाचे जागतिक केंद्र बनण्याच्या मार्गावर; रस्ते, निवास व सांस्कृतिक सुविधांचा मोठा विकास सुरू
From Apple to Ashram: Series on Neem Karoli Baba Set to Go Global

जगप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा यांची जन्मभूमी आता जागतिक पर्यटन नकाशावर झळकणार आहे. फिरोझाबाद जिल्ह्यातील अकबरपूर गावाचा कायापालट करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने कंबर कसली असून, सुमारे ८.६५ कोटी रुपये खर्चून तिथे भव्य 'कन्व्हेंशन सेंटर' उभारले जात आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून, एप्रिल २०२६ च्या अखेरीस हे केंद्र भाविकांसाठी खुले होण्याची शक्यता आहे.

