मोठी बातमी! नीट २०२६ परीक्षा रद्द, पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी होणार

NEET 2026 Cancelled Investigation Ordered in Leak Case: पेपरफुटीच्या संशयानंतर नीट २०२६ची परीक्षा रद्द करण्यात आलीय. यासंदर्भात अधिकृत पत्रक जारी करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने ही परीक्षा रद्द केली आहे. ३ मे रोजी परीक्षा घेण्यात आली होती. पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांचं होणारं नुकसान टाळण्यासाठी निर्णय घेतला गेलाय. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयकडून देण्यात आले आहेत..वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी घेतली जाणारी प्रवेश परीक्षा नीट युजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणामुळे वादात अडकली होती. अखेर ही परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. गेस पेपरच्या माध्यमातून पेपरलीक आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रश्न व्हायरल झाले होते. या प्रकरणी राजस्थानमधून एका संशयिताचं नाव समोर आलं आहे..नीट परीक्षेसाठी देशभरातून २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसले होते. पेपरफुटीचं प्रकऱण समोर आल्यानंतर विद्यार्थी, पालक आणि कोचिंग इंडस्ट्रीतही खळबळ उडाली होती. ४१० प्रश्न विद्यार्थ्यांना मिळाले होते. त्यापैकी जवळपास १२० प्रश्न हे परीक्षेत विचारण्यात आले होते. या प्रकरणी आतापर्यंत १५ जणांना ताब्यात घेतलं आहे..धक्कादायक म्हणजे या प्रकरणी आतापर्यंत एफआयआर दाखल करण्यात आलेली नाही. मात्र एसओजीकडून तपास सुरू करण्यात आली आहे. जयपूरमधून मनीष आणि सीकरमचा राकेश प्रमुख संशियत आहेत. पेपरफुटीचे नेटवर्क इतर राज्यात पसरल्याचा संशयही तपास यंत्रणांना आहे.