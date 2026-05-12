देश

मोठी बातमी! नीट २०२६ परीक्षा रद्द, पेपरफुटी प्रकरणाची चौकशी होणार

NEET UG 2026 exam cancelled: देशभरात नीट २०२६ परीक्षा ३ मे रोजी घेण्यात आली होती. पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांचं होणारं नुकसान टाळण्यासाठी निर्णय घेतला गेलाय. पेपरफुटीनंतर विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला होता.
NEET UG 2026 exam cancelled

NEET Exam

ESakal

सूरज यादव
Updated on

NEET 2026 Cancelled Investigation Ordered in Leak Case: पेपरफुटीच्या संशयानंतर नीट २०२६ची परीक्षा रद्द करण्यात आलीय. यासंदर्भात अधिकृत पत्रक जारी करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने ही परीक्षा रद्द केली आहे. ३ मे रोजी परीक्षा घेण्यात आली होती. पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांचं होणारं नुकसान टाळण्यासाठी निर्णय घेतला गेलाय. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयकडून देण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
NEET Exams
exam cancellation
NEET
Exam