NEET परिक्षार्थींना मोठा दिलासा! परीक्षा पुन्हा होणार; विद्यार्थ्यांना सरकारकडून फी माफ

NEET 2026 exams to be conducted again for students: पेपरफुटीच्या संशयानंतर वैद्यकीय शिक्षणासाठी महत्त्वाची असलेली NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द करण्याचा मोठा निर्णय नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ने घेतला आहे. ३ मे २०२६ रोजी झालेल्या या परीक्षेला सुमारे २२ लाख विद्यार्थी बसले होते.विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, प्रकरणाची चौकशी आता सीबीआयमार्फत केली जाणार आहे. परीक्षा रद्द झाल्याने विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये चिंता वाढली असली, तरी परीक्षेसाठी भरलेले शुल्क परत मिळणार आणि फेरपरीक्षेसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे..गेल्या काही दिवसांपासून नीट परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. अनेक ठिकाणी पेपर लीक झाल्याचे आरोप करण्यात आले होते. यामुळे परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून अखेर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..दरम्यान, विद्यार्थ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमीही समोर आली आहे. परीक्षेसाठी भरलेले शुल्क परत केले जाणार असून, फेरपरीक्षेसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. आधी केलेलं रजिस्ट्रेशनच ग्राह्य धरलं जाणार असून, विद्यार्थ्यांना नवीन प्रवेशपत्रं दिली जातील..फेरपरीक्षापुढील १५ ते २० दिवसांत नव्या परीक्षेच्या तारखा जाहीर होण्याची शक्यता आहे. एनटीएने विद्यार्थ्यांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले असून, अधिकृत माहितीसाठी फक्त अधिकृत वेबसाइटवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे.