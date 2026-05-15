NEET 2026 retest update extra time for students admit cards by June 14 नीट यूज २०२६ पेपरफुटीनंतर फेरपरीक्षा घेतली जाणार आहे. ३ मे रोजी झालेली परीक्षा रद्द केलं होतं. आता एनटीएकडून फेरपरीक्षेची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांसह पालकातून संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकार परिषदेत पेपरफुटी प्रकरणातील दोषी पाताळात जरी लपले तरी त्यांना शोधून काढू असं म्हणत कठोर कारवाई करणार असल्याचं सांगितलं. .एनटीएनं सोशल मीडियावर फेरपरीक्षेची नवी तारीख आधीच जाहीर केलीय. २१ जून रोजी नीटची फेरपरीक्षा होणार आहे. हॉलतिकिट ते परीक्षा केंद्राची माहिती एनटीएकडून दिली जाणार आहे. गेस पेपर लीक झाल्यानंतर तीन ते चार दिवसांनी नीट परीक्षा रद्द केली गेली.या पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, विद्यार्थ्यांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत यासाठी आम्ही परीक्षेची नवी तारीख आजच जाहीर केलीय. एक महिन्यात नव्याने परीक्षा घेतली जाईल. परीक्षा माफियांसोबत आमची लढाई आहे..नीटची परीक्षा २१ जूनला होणार, फेरपरीक्षेची तारीख जाहीर.वेगवेगळ्या सोशल मीडियावरून दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात आहे. अफवांपासून दूर राहणं गरजेचं आहे. सध्या पेपरफुटीच्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला आहे. सीबीआय याचा सखोल तपास करणार आहे. तपास यंत्रणेकडून याकडे गांभीर्याने पाहिलं जात आहे. माफियांनी आता परीक्षेपासून दूर रहावं अन्यथा शिक्षा होईल असा इशाराही धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिला..पेपरफुटीच्या घटनेमुळे आम्ही दु:खी आहोत. मात्र आम्हाला मोठ्या उद्देशामुळे पेपर रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. कुणावर अन्याय होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेतला. आम्हाला अनेक सूचना मिळाल्या आहेत. एनटीएमध्ये झिरो एरर ही आमची जबाबदारी आहे आणि ते आम्ही करू. विद्यार्थ्यांवर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही याची जबाबदारी आम्ही घेतो असंही धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितलं..नीट यूजी २०२५च्या फेरपरीक्षेचं अॅडमिट कार्ड १४ जूनपर्यंत जारी केलं जाईल. तसंच विद्यार्थ्यांना १५ मिनिटांचा अतिरिक्त वेळ दिला जाणार असल्याची माहिती धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली. तसंच धर्मेंद्र प्रधान यांनी परीक्षेची प्रक्रिया राबवताना चूक झाल्याचंही मान्य केलं. शैक्षिणक क्षेत्रात माफिया आहेत आणि याची माहिती आम्हाला नाही असं नाही असेही ते म्हणाले..नीट परीक्षेत पेपरफुटीच्या प्रकारानंतर आता सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे परीक्षा कम्प्युटरवर आधारीत म्हणजेच सीबीटीच्या माध्यमातून घेतली जाणार असल्याचं धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितलं.