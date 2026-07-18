NEET Success Story : रिक्षा चालक वडिलांसोबत पत्नीची मदत, विशालने NEET मध्ये मिळवले ६०५ गुण; डॉक्टर होऊन वडिलांना कार घेण्याचे स्वप्न, कर्ज काढून शिकवल्याचे चिज

Inspiring NEET Story : उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील गोरखनाथ पोलीस ठाणे हद्दीतील मिर्झापूर पचपेड़वा कॉलनीत राहणाऱ्या 23 वर्षीय विशाल तिवारी याने जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर NEET-UG परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. ऑटोचालकाचा मुलगा असलेल्या विशालने 720 पैकी 605 गुण मिळवत चौथ्या प्रयत्नात परीक्षा उत्तीर्ण केली. निकाल जाहीर होताच तिवारी कुटुंबात आनंदाचे वातावरण पसरले..विशालचे वडील संतोष तिवारी हे गोरखपूर शहरात ऑटो चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात, तर आई राधिका तिवारी गृहिणी आहेत. घरची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बेताची असतानाही मुलाच्या शिक्षणात खंड पडू दिला नाही. मुलाचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पूर्ण व्हावे म्हणून त्यांनी कर्ज काढून त्याला कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश मिळवून दिला.विशालने सरस्वती विद्या मंदिरमधून बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. 2022 मध्ये जीवशास्त्र विषयातून बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्याने NEET ची तयारी सुरू केली. आर्थिक अडचणींमुळे पहिली दोन वर्षे त्याने कोणत्याही कोचिंगशिवाय केवळ स्वअभ्यास केला. मात्र त्यात यश आले नाही. त्यानंतर कुटुंबाने मोठ्या प्रयत्नाने कोचिंगची व्यवस्था केली आणि त्याने पुन्हा नव्या जोमाने तयारी सुरू केली..विशालचा विवाह सिद्धार्थनगर येथील कल्पना पांडे यांच्याशी झाला. लग्नानंतर दोन वर्षांनी त्यांना विराट नावाचा मुलगा झाला. कुटुंबाची जबाबदारी वाढली, तरीही त्याने शिक्षण सोडले नाही. पत्नीने घर आणि मुलाची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारल्यामुळे आपण अभ्यासावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करू शकलो, असे विशालने सांगितले.घरखर्चाला हातभार लावण्यासाठी विशाल दररोज सुमारे दोन तास खासगी शिकवण्या घेत होता. सकाळपासून दुपारपर्यंत कोचिंग, त्यानंतर विद्यार्थ्यांना शिकवणी आणि संध्याकाळी ग्रंथालयात रात्री ११ वाजेपर्यंत अभ्यास, असा त्याचा दिनक्रम होता. याच मेहनतीचे फळ त्याला आज मिळाले आहे..विशालला लहानपणापासून गणिताची आवड होती आणि त्याला अभियंता व्हायचे होते. मात्र, कुटुंबातील ज्येष्ठांच्या सल्ल्यानुसार त्याने वैद्यकीय क्षेत्राची निवड केली. त्यानंतर डॉक्टर होण्याचे ध्येय ठेवून सलग चार वर्षे त्याने अथक परिश्रम घेतले..NEET-UG results: 'नीट'चा निकाल जाहीर; 11.25 लाख विद्यार्थी पात्र; 17 टॉपर्समध्ये महाराष्ट्रातील उमेदवारांचा समावेश.NEET मध्ये यश मिळाल्यानंतर विशालने सांगितले की, डॉक्टर झाल्यानंतर वडिलांसाठी कार खरेदी करण्याचे त्याचे सर्वात मोठे स्वप्न आहे. "वडिलांनी आयुष्यभर ऑटो चालवून कुटुंब सांभाळले आणि माझे शिक्षण पूर्ण केले. आता त्यांच्या कष्टाचे चीज व्हावे, एवढीच माझी इच्छा आहे," असे तो म्हणाला.विशालच्या यशामुळे त्याचे आई-वडील आणि संपूर्ण कुटुंब आनंदित आहे. अत्यंत कठीण आर्थिक परिस्थितीतही चिकाटी, शिस्त आणि कुटुंबाच्या पाठबळाच्या जोरावर मोठे यश मिळवता येते, हे विशाल तिवारीच्या प्रवासातून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.