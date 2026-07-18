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NEET Success Story : रिक्षा चालक वडिलांसोबत पत्नीची मदत, विशालने NEET मध्ये मिळवले ६०५ गुण; डॉक्टर होऊन वडिलांना कार घेण्याचे स्वप्न, कर्ज काढून शिकवल्याचे चिज

Auto Rickshaw Driver Son : आर्थिक अडचणींवर मात करत वडिलांना रिक्षा चालवण्यात मदत करणाऱ्या विद्यार्थ्याने NEET परीक्षेत ६०५ गुण मिळवले. आता डॉक्टर बनून वडिलांना कार घेऊन देण्याचे त्याचे स्वप्न आहे.
NEET Success Story Auto Rickshaw Driver Son

NEET Success Story Auto Rickshaw Driver Son

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Inspiring NEET Story : उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील गोरखनाथ पोलीस ठाणे हद्दीतील मिर्झापूर पचपेड़वा कॉलनीत राहणाऱ्या 23 वर्षीय विशाल तिवारी याने जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर NEET-UG परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. ऑटोचालकाचा मुलगा असलेल्या विशालने 720 पैकी 605 गुण मिळवत चौथ्या प्रयत्नात परीक्षा उत्तीर्ण केली. निकाल जाहीर होताच तिवारी कुटुंबात आनंदाचे वातावरण पसरले.

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