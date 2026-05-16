२-३ वर्षे तयारी, लाखो रुपये खर्च; पेपरफुटीने NEET परीक्षा रद्द, ३ विद्यार्थ्यांनी संपवलं आयुष्य

NEET परीक्षा रद्द झाल्याचा धसक्यातून 3 विद्यार्थ्यांनी टोकाचं पाऊल उचललं. नैराश्याच्या भरात 3 विद्यार्थ्यांनी टोकाचं पाऊल उचललंय. दिल्ली, राजस्थान आणि गोव्यातील विद्यार्थ्यांचा यामध्ये समावेश आहे. भविष्यात डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न उराशी घेऊन 2 वर्ष किंबहुना त्याहून अधिक वर्ष रात्रंदिवस मेहनत घेऊन विद्यार्थी अभ्यास करतात. मात्र, या अशा महत्त्वपूर्ण परीक्षेचा पेपर फुटल्यानं विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्याच वातावरण निर्माण झालंय. NEET 2026 Cancellation Shock Raises Concern After Reports of Three Student Deaths.नीट पेपर फुटी प्रकरणामुळे धक्का बसलेल्या ३ विद्यार्थ्यांनी टोकाचं पाऊल उचलल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. राजस्थान, दिल्ली आणि गोव्यात तीन विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षा रद्द झाल्यानंतर आत्महत्या केलीय. दिल्लीत २० वर्षीय विद्यार्थीनी, राजस्थानमध्ये २२ वर्षीय तरुण तर गोव्यात अवघ्या १७ वर्षीय विद्यार्थ्यानं जीवन संपवल्यानं खळबळ उडालीय..कुलकर्णी ते खैरनार व्हाया वाघमारे! नीटचा पेपर कसा फुटला? लातुरच्या प्राध्यापकाची ९ तास चौकशी.गोव्यातील कर्टोरिम परिसरात राहणाऱ्या १७ वर्षीय विद्यार्थ्यानं गळफास घेत आयुष्य संपवलं. तो मूळचा बेळगावचा होता. गोव्यातील कर्टोरिम इथं राहत होता. नीट परीक्षा रद्द झाल्यानंतर तो नैराश्यात गेला होता.सुसाइड नोटमध्ये त्यानं आता कोणतीच स्पर्धा परीक्षा द्यायची नसल्याचं म्हटलंय..दिल्लीत आदर्शनगर परिसरात २० विद्यार्थीनीचा घरात मृतदेह आढळला. तिने घरात गळफास घेत आत्महत्या केली. तिनेही नीटची परीक्षा दिली होती. पोलिसांनी सांगितले की, कुटुंबियांनी पोलिसांना माहिती न देताच अंत्यसंस्काराची तयारी केली होती. मात्र अंत्यसंस्कारावेळी पोहोचून पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली..राजस्थानच्या झुंझुन जिल्ह्यातील २२ वर्षीय प्रदीप मेघवाल यानंही गळफास घेत आयुष्य संपवलं. नीट परीक्षा रद्द झाल्यानंतर तो तणावात होता. याआधीही त्यानं नीटची परीक्षा दिली होती. त्याला यावेळी ६५० गुण पडतील अशी आशा होती. गेल्या तीन वर्षांपासून तो सीकरमध्ये नीट परीक्षेची तयारी करत होता. मुलाला डॉक्टर बनवण्यासाठी कुटुंबाने ८ ते ११ लाख रुपये खर्च केला होता..नीट पेपरफुटीचं प्रकरण समोर आल्यानंतर एनटीएकडून परीक्षा रद्द करण्यात आली. ३ मे रोजीचा पेपर रद्द केल्यानंतर आता पुन्हा नीट परीक्षा होणार आहे. २१ जून रोजी पुन्हा परीक्षा होणार असल्याचं एनटीएकडून सांगण्यात आलंय. दरम्यान, पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे आता विद्यार्थी मानसिक तणावाचा सामना करत असल्याचं समोर आलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.