Train Delay Compensation : ट्रेन उशिरा पोहोचल्याने NEET परीक्षेला मुकली विद्यार्थिनी, आता मिळणार तब्बल 'इतक्या' लाखांची भरपाई

भारतात ट्रेनच्या विलंबामुळे सर्वांनाच त्रास होतो. पण या विलंबाला कंटाळून एका विद्यार्थिनीने रेल्वेला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला. तिने न्यायालयात खटला दाखल केला आणि मोठ्या दंडाची मागणी केली. शेवटी तिचा विजय झाला..ही संपूर्ण घटना उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्यात घडली, जिथे एका विद्यार्थिनीची ट्रेनच्या विलंबामुळे तिची NEET परीक्षा चुकली. तिचे संपूर्ण वर्ष वाया गेले. पीडित विद्यार्थिनीने तिच्या वकिलामार्फत रेल्वेला धडा शिकवण्यासाठी दंडाची मागणी केली. वर्षभर चाललेल्या खटल्यानंतर, ग्राहक मंचाने विद्यार्थिनीचे आरोप खरे असल्याचे आढळले आणि रेल्वेला मोठा दंड ठोठावला..कोतवाली पोलिस स्टेशन परिसरातील पिकोरा बक्ष परिसरातील रहिवासी समृद्धी ही NEET परीक्षेची तयारी करत होती. तिचे परीक्षा केंद्र लखनऊमधील जयनारायण पीजी कॉलेजला देण्यात आले होते. परीक्षा देण्यासाठी, विद्यार्थिनीने बस्तीहून इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेनचे तिकीट बुक केले. ट्रेन सकाळी ११ वाजता लखनऊला पोहोचणार होती, परंतु विलंबामुळे ट्रेन नियोजित वेळेपेक्षा अडीच तास उशिरा पोहोचली. विद्यार्थिनी दुपारी १२:३० वाजता परीक्षा केंद्रावर पोहोचणार होती. त्यामुळे तिची परीक्षा चुकली..Navi Mumbai: रुग्णवाहिका होती, पण चालक जेवायला गेला; वाशी स्थानकात तरुणाचा दुर्दैवी अंत, काय घडलं?.यामुळे अस्वस्थ झालेल्या विद्यार्थिनीने ग्राहक आयोगाकडे प्रकरण नेले आणि रेल्वेला त्याचे परिणाम भोगावे लागले. जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष/न्यायाधीश अमरजीत वर्मा आणि सदस्य अजय प्रकाश सिंह यांनी रेल्वेला दंड ठोठावला आणि विद्यार्थ्याला ९,१०,००० रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की जर रेल्वेने भरपाई देण्यास उशीर केला तर त्यांना १२ टक्के रक्कम व्याज म्हणून द्यावी लागेल. .या संपूर्ण प्रकरणाबाबत, समृद्धीचे वकील प्रभाकर मिश्रा यांनी स्पष्ट केले की ती ७ मे २०१८ रोजी नीट परीक्षा देण्यासाठी लखनौला गेली होती. तथापि, ट्रेनच्या उशिरामुळे समृद्धीला परीक्षेपासून वंचित राहावे लागले आणि तिचे संपूर्ण वर्ष वाया गेले. त्यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे खटला दाखल केला. रेल्वे मंत्रालय, रेल्वे महाव्यवस्थापक आणि स्टेशन अधीक्षकांना नोटीस पाठवण्यात आल्या, परंतु कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने, ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. .हा खटला सात वर्षांहून अधिक काळ चालला. आयोगाने दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकले आणि रेल्वेने ट्रेनच्या विलंबाची कबुली दिली, परंतु विलंबाचे कारण स्पष्ट केले नाही. न्यायालयाने दंड ठोठावला आणि रेल्वेला ४५ दिवसांच्या आत ९,१०,००० रुपये भरण्याचे निर्देश दिले. जर ही रक्कम ग्राहकाला निर्धारित वेळेत दिली नाही, तर ग्राहकांना संपूर्ण रकमेवर १२ टक्के व्याज द्यावे लागेल.