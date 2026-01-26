देश

Train Delay Compensation : ट्रेन उशिरा पोहोचल्याने NEET परीक्षेला मुकली विद्यार्थिनी, आता मिळणार तब्बल 'इतक्या' लाखांची भरपाई

Consumer Rights : ट्रेन उशिरा पोहोचल्यामुळे उत्तर प्रदेशातील समृद्धीची NEET परीक्षा चुकली. इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन अडीच तास उशिरा आल्याने ती वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोहोचू शकली नाही. संपूर्ण वर्ष वाया गेल्याने विद्यार्थिनीने ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली.
A NEET aspirant outside an examination center after missing the exam due to a delayed Indian Railways train, highlighting accountability and consumer rights.

Yashwant Kshirsagar
भारतात ट्रेनच्या विलंबामुळे सर्वांनाच त्रास होतो. पण या विलंबाला कंटाळून एका विद्यार्थिनीने रेल्वेला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला. तिने न्यायालयात खटला दाखल केला आणि मोठ्या दंडाची मागणी केली. शेवटी तिचा विजय झाला.

