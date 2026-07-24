NEET ते TET... 2024 मध्येच कायदा आला, तरी पेपरफुटी थांबली नाही; सरकारकडे उत्तर आहे का? नवीन कायदा कशासाठी? Fact Explained...

पेपरफुटीवर देशभरात विद्यार्थ्यांचा संताप उफाळला आहे. दिल्लीत CJP च्या आंदोलनाने आता सरकारलाच थेट कठड्यावर उभे केले. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांवर सरकार नेमकं काय करतंय, असा प्रश्न आंदोलक विचारत आहेत. मोदींनी काल रात्री एका व्हिडिओ मॅसेजद्वारे नवीन कायदा आणण्याची घोषणा केली. पण २०२४ मध्ये देखील असाच कायदा आणल्या गेला होता... तरी NEET-UG, TETसारख्या परीक्षांचे पेपर फुटले, CBI ने ज्याला सुरुवातीला 'मुख्य सूत्रधार' मानले, त्यालाच क्लीन चिट देखील मिळाली... महाराष्ट्रातील TET प्रकरणातील मुख्य आरोपी अजूनही फरार का आहे? हे सगळं कुणाचं अपयश आहे... ४ मुद्द्यात समजून घेऊया... .भारतीय शिक्षण क्षेत्रात पेपरफुटीची समस्या गेल्या काही वर्षांत सातत्याने चर्चेत राहिली. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार विद्यार्थी, पालक आणि संपूर्ण समाजाला हादरवून सोडतात. २०२४ च्या NEET-UG पेपरफुटीपासून ते २०२६ च्या NEET, महाराष्ट्र TET पर्यंतच्या घटना धक्कादायक आहेत..मुद्दा क्रमांक एक - NEET-UG २०२४ पेपरफुटीच्या 'मुख्य सूत्रधाराला' CBIची क्लीन चिटNEET-UG २०२४ परीक्षा ही भारतातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी सर्वात महत्त्वाची परीक्षा आहे. मे २०२४ मध्ये परीक्षा झाल्यानंतर लगेचच पेपरफुटीचे आरोप समोर आले. बिहार पोलिसांनी सुरुवातीला संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया याला या रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार असल्याचा दावा केला. पूर्वीच्या अनेक पेपरफुटी प्रकरणांशी त्याचा संबंध जोडला गेल्याने तो 'किंगपिन' म्हणून चर्चेत आला. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास CBI कडे सोपवण्यात आला.आता म्हणजेच जुलै २०२६ मध्ये CBI ने मोठा निर्णय घेत संजीव मुखियाविरुद्ध पुरेसा पुरावा नसल्याचे सांगत त्याला क्लीन चिट दिली. तपासात तांत्रिक विश्लेषण, साक्षीदारांचे जबाब आणि इतर आरोपींच्या चौकशीनंतर त्याचा NEET-UG २०२४ च्या पेपर चोरी किंवा वितरणात प्रत्यक्ष सहभाग आढळला नसल्याचे CBI ने स्पष्ट केले. बिहार पोलिसांच्या FIR मध्ये त्याचे नाव असले, तरी CBI ने दाखल केलेल्या ४५ आरोपींच्या चार्जशीटमध्ये त्याचा समावेश नाही.या निर्णयानंतर मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला. विरोधकांनी सरकारवर 'मुख्य सूत्रधाराला वाचवले' असा आरोप केला, तर CBI ने तपास निष्पक्ष आणि पुराव्यांच्या आधारे झाल्याचा दावा केला. संजीव मुखिया याच्यावर इतर पेपरफुटी प्रकरणांमध्ये अद्याप कारवाई सुरू आहे.या निर्णयामुळे तपासाच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्न उपस्थित झाले. मोठे सूत्रधार सुटतात आणि फक्त लहान आरोपींवर कारवाई असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. सध्या NEETसारख्या परीक्षांमध्ये लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य पणाला लागलेले असताना अशी परिस्थिती अधिक गंभीर ठरते, त्यामुळे नवीन कायद्याला देखील काही कीमंत उरत नाही. याचबरोबर राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) च्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात.मुद्दा क्रमांक दोन - महाराष्ट्र TET पेपरफुटीतील मुख्य आरोपी अद्याप फरारमहाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) २०२६ च्या पेपरफुटी प्रकरणात मुख्य आरोपी बिजेंद्र गुप्ता अजूनही फरार आहे. जून २०२६ मध्ये ठाणे-भिवंडी परिसरात पेपरफुटीचे मोठे रॅकेट उघडकीस आले. त्यानंतर परीक्षा रद्द झाली, पोलिसांनी अनेक आरोपींना अटक केली, मात्र या संपूर्ण रॅकेटचा सूत्रधार मानला जाणारा बिजेंद्र गुप्ता अद्याप पोलिसांच्या ताब्यात आलेला नाही.बिजेंद्र गुप्ताचा संबंध उत्तर प्रदेश, बिहार आणि ओडिशातील पूर्वीच्या पेपरफुटी प्रकरणांशी जोडला गेला आहे. त्याची पत्नी सुमन गुप्ताला बिहारमधून अटक करण्यात आली. कपिल दहिया, मिथुन सिंह यांच्यासह काही आरोपींना अटक झाली असली, तरी मुख्य आरोपी अद्याप फरार आहेत.महाराष्ट्र पोलिसांनी या प्रकरणासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. लुकआऊट सर्क्युलर (LOC) जारी करण्यात आले असून, मोबाईल फोन, छापील प्रश्नपत्रिका आणि आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. या रॅकेटमध्ये अनेक राज्यांतील आरोपींचा सहभाग असल्याचा तपास यंत्रणांचा दावा आहे.TET ही शिक्षक भरतीसाठी महत्त्वाची परीक्षा आहे. त्यामुळे या पेपरफुटीमुळे गुणवत्तेच्या शिक्षकांच्या निवडीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. राज्य सरकारने कठोर कारवाईचे आदेश दिले असले, तरी मुख्य आरोपी अजूनही फरार असल्याने सरकारच्या कारवाईच्या परिणामकारकतेवर सवाल उपस्थित होतात.NEET Irregularities Protest: नीट गैरव्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांवरील लाठीमार विरोधात शिरूर बंद; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी.मुद्दा क्रमांक तीन - CJP च्या आंदोलनाने सरकारवर दबाव; पंतप्रधान मोदींची नवीन घोषणाअभिजीत दिपकेच्या नेतृत्वात दिल्लीतील CJP च्या आंदोलनाने पेपरफुटीचा मुद्दा पुन्हा देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणला. विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा देणारे युवक आणि विविध संघटना रस्त्यावर उतरल्या. शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी आंदोलनकर्ते करत आहेत....जेन झेड मोठ्या प्रमाणात सवाल करत आहे...त्यामुळे ३४ दिवस का होईना सरकारला आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. तरी विद्यार्थ्यांची मुख्य मागणी आहे धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा, पण सरकार यापासून पळ काढताना दिसत आहे...ते कसं तर... या आंदोलनाचा दबाव वाढत असतानाच २३ जुलै २०२६ रोजी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर महत्त्वाची घोषणा केली. पेपरफुटीच्या प्रकरणांसाठी फास्ट-ट्रॅक कोर्टांची स्थापना करण्यात येईल आणि दोषींना जलद व कठोर शिक्षा दिली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले. युवकांच्या भविष्याशी तडजोड होणार नाही, असा संदेशही त्यांनी दिला. मी आधी सांगितलं त्याप्रमाणे आणखी कठोर कायदा करणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आता केवळ पेपरफुटीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. सरकारकडे उत्तरदायित्वाची मागणी होत आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित विषयावर केवळ घोषणा नव्हे, तर प्रत्यक्ष आणि प्रभावी अंमलबजावणीची गरज असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे..मुद्दा क्रमांक चार - २०२४ मध्ये कायदा आणला होता, मग आता नवीन घोषणा का?केंद्र सरकारने २०२४ मध्ये Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act लागू केला होता. या कायद्यानुसार पेपरफुटी, सॉल्वर गँग, संगनमत आणि इतर गैरप्रकारांसाठी तीन ते दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली. UPSC, SSC, NTA, रेल्वे आणि बँकिंगसह अनेक राष्ट्रीय परीक्षांना हा कायदा लागू करण्यात आला.मग नवीन घोषणा का? सर्वात मोठा प्रश्न हाच आहे. जर २०२४ चा कायदा प्रभावी होता, तर त्यानंतरही NEET आणि TETसारख्या परीक्षा कशा फुटल्या? यामागे काही प्रमुख कारणे समोर येतात.कठोर कायदा असला तरी अंमलबजावणी अपेक्षेप्रमाणे प्रभावी झाली नाही.तपास आणि न्यायप्रक्रियेला मोठा कालावधी लागतो.परीक्षा सुरक्षेसाठी आवश्यक तांत्रिक सुधारणा पूर्णपणे झाल्या नाहीत.पेपरफुटीची संघटित रॅकेट अनेक राज्यांत कार्यरत असल्याचे समोर आले.विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे सरकारवर तातडीने ठोस भूमिका जाहीर करण्याचा दबाव निर्माण झाला.आणि सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे, ज्यांची गुणवत्ता मतपेटीतील आकडेवारी ठरवते त्या राजकीय नेत्यांना परिक्षांचे गांभीर्य नसते, त्यांच्यासाठी एखादी एखादी एन्ट्रंस एक्झाम असती तर परिस्थिती वेगळी असती...मोदींनी हे प्रकरण फास्ट-ट्रॅक कोर्टात चालवण्याची घोषणा केली. मात्र केवळ घोषणा पुरेशी नाही. वेळेत तपास, दोषींना शिक्षा, डिजिटल सुरक्षा, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करणे हेच खरे आव्हान आहे.पेपरफुटी ही केवळ एका परीक्षेची समस्या राहिलेली नाही, तर देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाशी संबंधित प्रश्न बनली आहे. एका बाजूला CBIची क्लीन चिट, दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रातील फरार आरोपी, तिसऱ्या बाजूला रस्त्यावर उतरलेले विद्यार्थी आणि त्यानंतर सरकारच्या नवीन घोषणा, या सर्व घटनांनी एकच प्रश्न अधिक तीव्र केला आहे.फक्त कठोर कायदे करून चालणार नाही, तर त्यांची कठोर आणि पारदर्शक अंमलबजावणी झाली पाहिजे. प्रत्येक पेपरफुटीनंतर नवी घोषणा करण्याऐवजी एकदाच अशी व्यवस्था उभी राहायला हवी की विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी पुन्हा कधीही खेळ होणार नाही... जबादार मंत्र्यांना सरकारनेच जाब विचारायला हवा... देशभरातील लाखो विद्यार्थ्याची हीच मागणी आहे.....NEET UG Paper Leak: ज्याला मानलं जात होतं पेपरफुटीचा 'मुख्य सूत्रधार', त्यालाच CBI ची क्लीन चिट; चार्जशीटमध्ये नेमकं काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.