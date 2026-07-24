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NEET ते TET... 2024 मध्येच कायदा आला, तरी पेपरफुटी थांबली नाही; सरकारकडे उत्तर आहे का? नवीन कायदा कशासाठी? Fact Explained...

NEET Paper Leak, CBI Clean Chit, CJP Protest and the Need for Stronger Exam Security : NEET पेपरफुटीतील CBIची क्लीन चिट, महाराष्ट्र TETमधील फरार आरोपी, CJP आंदोलन आणि सरकारच्या नव्या घोषणेमुळे परीक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
NEET paper leak

NEET paper leak

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Sandip Kapde
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पेपरफुटीवर देशभरात विद्यार्थ्यांचा संताप उफाळला आहे. दिल्लीत CJP च्या आंदोलनाने आता सरकारलाच थेट कठड्यावर उभे केले. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांवर सरकार नेमकं काय करतंय, असा प्रश्न आंदोलक विचारत आहेत. मोदींनी काल रात्री एका व्हिडिओ मॅसेजद्वारे नवीन कायदा आणण्याची घोषणा केली. पण २०२४ मध्ये देखील असाच कायदा आणल्या गेला होता... तरी NEET-UG, TETसारख्या परीक्षांचे पेपर फुटले, CBI ने ज्याला सुरुवातीला 'मुख्य सूत्रधार' मानले, त्यालाच क्लीन चिट देखील मिळाली... महाराष्ट्रातील TET प्रकरणातील मुख्य आरोपी अजूनही फरार का आहे? हे सगळं कुणाचं अपयश आहे... ४ मुद्द्यात समजून घेऊया...

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