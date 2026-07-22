जंतर मंतरच्या आंदोलकांची भूक भागवतायत 'अदृश्य हात'; देशभरातून पिझ्झा, बर्गरसह जेवणाची ऑर्डर

दिल्लीत जंतर मंतरवर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी सीजेपीकडून आंदोलन केलं जात आहे. या आंदोलनात देशभरातून विद्यार्थी आणि आंदोलक आले आहेत. या आंदोलकांसाठी देशभरातून ऑनलाइन फूड डिलिव्हरीच्या ऑर्डर पाठवल्या जात आहे. अनेक फूड डिलिव्हरी कंपन्यांना देशाच्या कानाकोपऱ्यातून ऑर्डर येत असून त्याचा पत्ता जंतर मंतरचा दिला जात आहे. दिवसा आणि रात्रीही फूड डिलिव्हरी करणारे डिलिव्हरी बॉय आंदोलकांना पिझ्झा बर्गर आणून देत आहेत. Delhi NEET Protest News: Food Delivery Orders From Across India Keep Jantar Mantar Protesters Fed.कनॉट प्लेसमधील वेगवेगळ्या रेस्टॉरंटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन ऑर्डरमध्ये वाढ झालीय. या ठिकाणी मुंबई, हैदराबाद, दिल्लीसह इतर राज्यांमधून जंतर मंतरसाठी ऑर्डर दिल्या जात आहेत. डिलिव्हरी बॉयना जंतर मंतरवर कोणत्याही आंदोलकाला हे जेवण किंवा पदार्थ द्या असं सांगण्यात येत आहे..नीटचा पेपर फुटला, पुतण्या उपचार घेतोय, आंदोलनात पुतणी जखमी; भाजप नेत्याच्या राजीनाम्याची पोस्ट व्हायरल.दिल्लीतील एका डिलिव्हरी बॉयने सांगितलं की, जंतर मंतरवर किमान १० ऑर्डर दिल्या आहेत. माझ्यासोबत इतर काही सहकारी आहेत तेसुद्धा जंतर मंतर परिसरातच ऑर्डर घेऊन येतायत. या ऑर्डर देशातील वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आल्या आहेत. मात्र पत्ता जंतर मंतरचा आहे..जंतर मंतरवर सुरू असलेल्या आंदोलकांसाठी पिझ्झा, बर्गर, समोसा, जेवण यासह इतर खाद्यपदार्थ पाठवले जात आहेत. एका डिलिव्हरी बॉयचा व्हिडीओसुद्धा व्हायरल होत आहे. भरपावसात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांना जेवणाचं पाकिट देताना डिलिव्हरी बॉय म्हणतो की मुंबईतील एका व्यक्तीनं पेमेंट केलं असून जंतर मंतरवर द्यायला सांगितलं आहे..आंदोलनाच्या ठिकाणी आत आणि बाहेर जाणाऱ्या मार्गावरही लोकांनी पाणी, कोल्ड्रिंक, आइसक्रिम, बिस्कीट, फळे, बिर्याणी, ज्यूससह अनेक स्टॉल लावले आहेत. काही लोक फिरून खाद्यपदार्थ आणि पाणी वाटप करत आहे. एका तरुणीने तिचं अर्ध्या दिवसाचं वेतन पाणी बॉटल वाटपासाठी खर्च केल्याचं सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.