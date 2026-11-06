MBBS Admission: लाखो इच्छुक तरी एमबीबीएसच्या जागा रिक्त का? नीट उत्तीर्ण असूनही अनेक विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर होण्याचे का स्वप्न भंगले?

New Delhi: देशात डॉक्टर होण्यासाठी लाखो विद्यार्थी नीट (NEET) परीक्षेची तयारी करतात. मात्र, वैद्यकीय शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी असूनही एमबीबीएसचे (MBBS) शिक्षण घेता येत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. यंदाच्या एमबीबीएसच्या प्रवेश प्रक्रियेत (NEET UG २०२६) हजारो जागा रिक्त राहिल्या आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणातील महागाई आणि खासगी महाविद्यालयांच्या शुल्काचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.इंडिया टुडेने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार एमबीबीएसच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या तिसऱ्या फेरीतील अखिल भारतीय समुपदेशनानंतर एमबीबीएसच्या ३,४२६ जागा रिक्त होत्या. गेल्या वर्षी याच टप्प्यावर ८०२ जागा रिक्त होत्या. म्हणजेच यंदा रिक्त जागांची संख्या पाचपट वाढली. त्यानंतरच्या स्ट्रे व्हॅकन्सी फेरीनंतरही तमिळनाडू, पुद्दुचेरी आणि कर्नाटकमधील ८३७ जागा रिक्त राहिल्याचे समोर आले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Rahul Gandhi Tweet on Gokul : सतेज पाटील यांना राहुल गांधींची साथ, गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवड राजकारणावर राहुल गांधीचे ट्वीट.देशातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या या परिस्थितीवर अनेक जाणकारांनी चिंता व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांचा डॉक्टर होण्याचा उत्साह कमी झालेला नाही. मात्र खासगी महाविद्यालयांतील वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च परवडत नसल्याने अनेक कुटुंबे प्रवेशाचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. काही खासगी महाविद्यालयांनी रिक्त जागा भरण्यासाठी शुल्कात ४० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याची तयारी दर्शवली असली तरी ही परिस्थिती आहे, असे मत रेडिओलॉजिस्ट आणि वैद्यकीय शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुमेर सेठी यांनी व्यक्त केले..एमबीबीएसचा खर्च १.२५ कोटींपर्यंतखासगी महाविद्यालयात एमबीबीएसचे शिक्षण घेण्यासाठी शुल्क, वसतिगृह, भोजन आणि इतर खर्च एकत्र केल्यास संपूर्ण अभ्यासक्रमासाठी सुमारे १.२५ कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो. त्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी हा मोठा आर्थिक निर्णय ठरतो. केवळ प्रवेश शुल्क भरून जबाबदारी संपत नाही. पदवी पूर्ण केल्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रात विशेषज्ञ होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पुन्हा नीट-पीजी सारख्या स्पर्धा परीक्षांना सामोरे जावे लागते. त्यासाठी आणखी काही वर्षे आणि खर्च अपेक्षित असतो..सरकारी कॉलेजांना मागणी कायमसरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील जागांना तुलनेने कमी शुल्कामुळे मोठी मागणी असते. त्यामुळे या जागा सहज भरल्या जातात. दुसरीकडे, खासगी महाविद्यालयांतील व्यवस्थापन आणि एनआरआय कोट्यातील जागा महागड्या शुल्कामुळे रिक्त राहत असल्याचे चित्र आहे. .वैद्यकीय शिक्षणातील जागा वाढवणे पुरेसे नाही. त्या विद्यार्थ्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शुल्क नियंत्रण, सरकारी महाविद्यालयांची संख्या वाढवणे आणि पदव्युत्तर शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. अन्यथा नीटमध्ये पात्र ठरूनही आर्थिक कारणांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहू शकते, अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.