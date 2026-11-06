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MBBS Admission: लाखो इच्छुक तरी एमबीबीएसच्या जागा रिक्त का? नीट उत्तीर्ण असूनही अनेक विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर होण्याचे का स्वप्न भंगले?

High MBBS fees leave thousands of medical seats vacant: फी, हॉस्टेल आणि इतर खर्च मिळून एमबीबीएसच्या शिक्षणाचा खर्च कोट्यवधींच्या घरात; नीट परिक्षेत पात्र ठरूनही अनेक विद्यार्थ्यांना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश घेणे परवडत नाही.
MBBS Admission

MBBS Admission

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: देशात डॉक्टर होण्यासाठी लाखो विद्यार्थी नीट (NEET) परीक्षेची तयारी करतात. मात्र, वैद्यकीय शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी असूनही एमबीबीएसचे (MBBS) शिक्षण घेता येत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. यंदाच्या एमबीबीएसच्या प्रवेश प्रक्रियेत (NEET UG २०२६) हजारो जागा रिक्त राहिल्या आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणातील महागाई आणि खासगी महाविद्यालयांच्या शुल्काचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

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