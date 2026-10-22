Neha Bora: 'CJPच्या आंदोलनाशी माझा संबंध नाही'; नेहा बोरा यांचा दिल्ली उच्च न्यायालयात दावा, म्हणाल्या...

New Delhi: दिल्लीतील कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनापासून स्वतःला वेगळे करत ऑल इंडिया स्टुडंट असोसिएशनच्या (AISA) राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात महत्त्वाचा दावा केला आहे. नेहा यांनी आज पहिल्यांदाच सीजेपीचे अभिजीत दिपके यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाबाबत स्पष्ट भाष्य केले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Jantar Mantar Protest: 'जंतर-मंतर'चा इतिहास काय? आंदोलनाचं ठिकाण कधीपासून बनलं, त्यापूर्वी काय व्हायचं; आता तीन पर्याय कोणते?.दिल्लीच्या कनॉट प्लेसमधील सेंट्रल पार्क येथे १६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या CJP च्या आंदोलनात आपण सहभागी नव्हतो, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्या वेळी आपण मंडी हाऊस येथे AISA च्या स्वतंत्र मोर्चाचे नेतृत्व करत होतो, अशी बाजू नेहा यांच्या वकिलांनी मांडली..CJP Protest Pune: पुण्यात ‘सीजेपी’कडून; ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलन .दिल्ली पोलिसांनी नेहा बोरा यांना CJP च्या आंदोलनातील सहभागाच्या आरोपावरून १० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक बँडसंदर्भात नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. बोरा यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी न्यायालयात सांगितले की, सेंट्रल पार्कमधील आंदोलन सुरू असताना बोरा या मंडी हाऊस येथे AISA च्या कार्यकर्त्यांसोबत होत्या. त्यामुळे CJP ने आयोजित केलेल्या आंदोलनाशी त्यांचा संबंध जोडणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला..१६ ऑक्टोबरला नेमके काय घडले?मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी ‘लेहरा दो तिरंगा’ मोर्चाचे आवाहन केले होते. १६ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी सुमारे ५.१५ वाजता नेहा बोरा यांनी मंडी हाऊस येथून AISA च्या कार्यकर्त्यांसह स्वतंत्र मोर्चाला सुरुवात केली. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर सुमारे १२ तासांनी, १७ ऑक्टोबर रोजी पहाटे सहाच्या सुमारास त्यांची सुटका करण्यात आली..दरम्यान, CJP च्या आंदोलनाशी संबंध नसल्याचा नेहा यांचा दावा आणि दिल्ली पोलिसांची भूमिका यावर आता न्यायालय काय निर्णय देते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.