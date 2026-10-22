देश

Neha Bora: 'CJPच्या आंदोलनाशी माझा संबंध नाही'; नेहा बोरा यांचा दिल्ली उच्च न्यायालयात दावा, म्हणाल्या...

Neha Bora On CJP In Delhi HC: राजधानी दिल्लीत १६ ऑक्टोबर रोजी सेंट्रल पार्कमध्ये झालेल्या CJPच्या आंदोलनात सहभागी नसल्याचा दावा नेहा बोरा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात केला.
neha bora

neha bora

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Ashok Jawale
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New Delhi: दिल्लीतील कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनापासून स्वतःला वेगळे करत ऑल इंडिया स्टुडंट असोसिएशनच्या (AISA) राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात महत्त्वाचा दावा केला आहे. नेहा यांनी आज पहिल्यांदाच सीजेपीचे अभिजीत दिपके यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाबाबत स्पष्ट भाष्य केले आहे.

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