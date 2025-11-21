देश

Nepal Youth Protest : नेपाळमध्ये पुन्हा तणाव, ओली समर्थक आणि युवा आंदोलकांमध्ये धुमश्चक्री

Youth Protesters Clash with Oli's Party : नेपाळमध्ये भारताच्या सीमेकडील बारा जिल्ह्यात सिमरा चौकात युवा आंदोलक आणि पदच्युत पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या CPN-UML पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या पुन्हा झालेल्या धुमश्चक्रीत ६ पोलीस आणि ४ आंदोलकांसह १० जण जखमी, त्यानंतर प्रशासनाने संचारबंदी लागू केली.
सकाळ वृत्तसेवा
काठमांडू : नेपाळमध्ये भारताच्या सीमेजवळ असलेल्या बारा नावाच्या जिल्ह्यात गुरुवारी (ता. २०) पुन्हा तणाव निर्माण झाला. युवा आंदोलक आणि पदच्युत पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्यामध्ये झालेल्या धुमश्चक्रीत दहा जण जखमी झाले. जखमींमध्ये सहा पोलिसांचा समावेश आहे. या तणावानंतर परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासनाने पुन्हा या भागात संचारबंदी लागू केली आहे.

police
Youth
nepal
Protest

