Nepal Youth Protest : नेपाळमध्ये पुन्हा तणाव, ओली समर्थक आणि युवा आंदोलकांमध्ये धुमश्चक्री

काठमांडू : नेपाळमध्ये भारताच्या सीमेजवळ असलेल्या बारा नावाच्या जिल्ह्यात गुरुवारी (ता. २०) पुन्हा तणाव निर्माण झाला. युवा आंदोलक आणि पदच्युत पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्यामध्ये झालेल्या धुमश्चक्रीत दहा जण जखमी झाले. जखमींमध्ये सहा पोलिसांचा समावेश आहे. या तणावानंतर परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासनाने पुन्हा या भागात संचारबंदी लागू केली आहे. .बारा जिल्ह्यातील सिमरा चौक येथे तणाव तीव्र झाला. बुधवारी झालेल्या चकमकीप्रकरणी तक्रारीत नाव असलेल्या व्यक्तींना अटक करण्यात पोलिस अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करून आंदोलक पुन्हा रस्त्यावर उतरले. हे युवक ओली यांच्या 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ' (युनिफाईड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसोबत भिडले..सकाळी ११ च्या सुमारास युवक सिमरा चौकात जमले होते. यावेळी दोन्ही गटात धुमश्चक्री झाली. त्यानंतर जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी बारा जिल्हा प्रशासनाने दुपारी एक ते रात्री आठ या कालावधीसाठी संचारबंदी लागू केली..Pune Crime : अवैध मद्यविरोधी कारवाईत ४० लाखांचा मुद्देमाल जप्त, धायरी-दौंडमध्ये छापे; आठ जणांना अटक.या प्रतिबंधात्मक आदेशाचा फारसा परिणाम झाला नाही. मोठ्या संख्येने आंदोलक रस्त्यावर उतरले आणि पोलिसांसोबत त्यांची चकमक झाली. त्यानंतर जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराची सहा नळकांडी आणि गोळ्या हवेत झाडल्या. .आंदोलकांनी सुरक्षा दलांवर दगडफेक केली, यात सहा पोलिस जखमी झाले. चार आंदोलकही जखमी झाल्याची माहिती मिळाली. दुसऱ्या एका घटनेत 'जेन झी' आंदोलकांनी बाजारातील पोलिस चौकीला आग लावली. त्यामुळे तेथेही तणावाचे वातावरण होते.