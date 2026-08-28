Nepal Flood : नेपाळमध्ये पुन्हा पुराचा धोका; तिबेटमध्ये धरण फुटल्याने अलर्ट

Nepal flood latest news : नेपाळमध्ये आलेल्या विनाशकारी पुरातून परिस्थिती पूर्वपदावर येत असतानाच पुन्हा एकदा मोठ्या पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. तिबेटमध्ये धरण फुटल्याने नेपाळमधील काही भागांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्याचे काम सुरू आहे..या पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली असून, अद्याप १२०० हून अधिक नागरिक बेपत्ता असल्याची माहिती समोर आली आहे. बचाव आणि मदतकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. नेपाळ सरकारने सुरक्षा कर्मचारी, बचाव पथके तसेच मदतकार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..तिबेटमध्ये धरण फुटल्याने नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता असल्याने नेपाळच्या सीमावर्ती भागात विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात येत असून प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे..Nepal Flood : नेपाळच्या महापुरात माणुसकीला लाज आणणारी घटना! मृत महिलेच्या कानातील सोन्याचे दागिने चोरले; VIDEO VIRAL होताच संतापाची लाट .दरम्यान, पुरामुळे नेपाळमध्ये अनेक घरे आणि रस्ते वाहून गेले असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. भारतासह विविध देशांकडून नेपाळला मदत केली जात आहे. नेपाळमध्ये अडकलेल्या भारतीय पर्यटकांबाबतही भारत सरकार संबंधित यंत्रणांच्या संपर्कात आहे. पुरानंतरची परिस्थिती गंभीर असतानाच तिबेटमधील धरण फुटल्याने निर्माण झालेल्या नव्या धोक्यामुळे नेपाळच्या प्रशासनासमोर आव्हान वाढले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.