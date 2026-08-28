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Nepal Flood : नेपाळमध्ये पुन्हा पुराचा धोका; तिबेटमध्ये धरण फुटल्याने अलर्ट

Tibet dam burst : नेपाळमध्ये पुन्हा पूराचा धोका निर्माण झाला आहे. तिबेटमध्ये धरण फुटल्याने नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता असून प्रशासनाने अलर्ट जारी केला आहे.
Nepal Flood news tibet dam burst

Nepal Flood news tibet dam burst 

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Nepal flood latest news : नेपाळमध्ये आलेल्या विनाशकारी पुरातून परिस्थिती पूर्वपदावर येत असतानाच पुन्हा एकदा मोठ्या पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. तिबेटमध्ये धरण फुटल्याने नेपाळमधील काही भागांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्याचे काम सुरू आहे.

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