Nepal Flood: नेपाळवर पुन्हा पुराचे सावट! मृतांची संख्या १,२५२ वर; नद्यांची पाणीपातळी वाढण्याचा धोका

काठमांडू: हजारो कुटुंबे अद्याप आपल्या आप्तेष्टांच्या शोधात असतानाच नेपाळसमोरील संकट अधिक गडद झाले आहे. भीषण महापुरातील मृतांची संख्या गुरुवारी १,२५२ वर पोहोचली असून, भोटेकोसी नदीच्या उगम परिसरात संततधार पाऊस सुरू असल्याने आता पुन्हा पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. भोटेकोसी आणि त्रिशुली नद्यांसह रसुवा व नुवाकोट जिल्ह्यांतून वाहणाऱ्या लहान, मोठ्या नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.भोटेकोसी नदीच्या उगम परिसरात गुरुवारीही पाऊस सुरू होता. रसुवा आणि नुवाकोटमधील छोट्या नद्या व ओढ्यांनाही पूर येण्याचा धोका आहे. हवामान विभागातील तज्ज्ञ सरस्वती बिष्टा यांनी नदीकाठच्या; तसेच नदीच्या प्रवाहाच्या खालच्या भागातील नागरिकांनी दक्ष राहण्याचे आवाहन केले आहे. डोंगराळ भागातील ताप्लेजुंग, पांचथर, तेर्हथुम, धनकुटा, संखुवासभा, ओखलढुंगा, उदयपूर, चितवन, गोरखा, तनहून, लमजुंग, मनांग, मुस्तांग, म्याग्दी, कास्की, स्यांग्जा, काठमांडू, ललितपूर आणि भक्तपूर या जिल्ह्यांतील विविध नद्यांना अचानक पूर येण्याचा मध्यम स्वरूपाचा धोका असल्याचे बिष्टा यांनी सांगितले..नेपाळ पोलिसांनी गुरुवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, चितवन जिल्ह्यात ३५५ मृतदेह सापडले आहेत. नवलपरासी पूर्वमध्ये २१८, तर नवलपरासी पश्चिममध्ये २०८ मृतदेह सापडले आहेत. यामध्ये भारतातून सापडून नवलपरासी पश्चिम प्रशासनाकडे सोपविण्यात आलेल्या १८ मृतदेहांचाही समावेश आहे. नुवाकोटमध्ये १७७, रसुवामध्ये १२७, गोरखामध्ये ६९, धादिंगमध्ये ६० आणि तनहूनमध्ये ३८ मृतदेह सापडले आहेत. सीमेजवळील तिबेटमधील ग्यिरोंग काउंटीमध्येही पुरामुळे मृतांची संख्या २१ वर पोहोचली असून, ५४१ जण अद्याप बेपत्ता आहेत..‘संकटामागे हवामान बदलाचा संबंध’नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांनी या आपत्तीचा हवामान बदलाशी असलेला संबंध आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर ठामपणे मांडण्याची गरज व्यक्त केली. हिमालयीन प्रदेशात नागरिकांना हवामान बदलामुळे वाढत्या धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे शाह यांनी सांगितले..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.नवव्या दिवशीही शोधनेपाळ लष्कराच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त बचाव पथकांनी गुरुवारी नवव्या दिवशीही बेपत्ता नागरिकांचा शोध सुरू ठेवला आहे. अद्याप ४,८७५ नागरिक बेपत्ता असल्याचा अंदाज आहे. पुरामुळे रसुवा आणि नुवाकोटमध्ये नदीकाठ, रस्ते आणि ओळखीच्या खुणा वाहून गेल्याने हेलिकॉप्टर चालविणाऱ्यांना खडतर भूप्रदेशातून मार्ग काढावा लागत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.