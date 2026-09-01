Nepal Floods: नेपाळमध्ये जलप्रलयाचा कहर! ९३३ जण बेपत्ता, बोगद्यात अडकलेल्यांसाठी दिवसरात्र बचावकार्य

नुवाकोट (नेपाळ): नेपाळमधील जलप्रलयाने विद्युत प्रकल्पांनाही मोठा तडाखा दिला असून, विविध प्रकल्पांच्या ठिकाणी ९३३ कर्मचारी व कामगार २६ ऑगस्टपासून बेपत्ता आहेत. यातील ६०० हून अधिक जण बोगद्यांमध्ये अडकले असण्याची शक्यता असून, त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बचाव पथकांचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. या मोहिमेत भारत व चीनमधील तज्ज्ञ पथकेही मदत करीत आहेत..Teacher Success Story: दोन गुणांनी स्वप्न हुकले, पण जिद्द कायम राहिली; धनश्री काळूखेंची शिक्षक होण्याची प्रेरणादायी कहाणी.नेपाळच्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण आणि व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीआरआरएमए) सोमवारी दिलेल्या माहितीनुसार, पूरग्रस्त भागातील जलविद्युत प्रकल्पांवर काम करणारे ९३३ जण बेपत्ता आहेत. विविध प्रकल्पांच्या बोगद्यांमध्ये अडकलेल्या २७९ जणांची आतापर्यंत सुटका करण्यात आली आहे. त्यात अपर त्रिशुली-१ प्रकल्पातील २५४ आणि लांगटांग खोला प्रकल्पातील १८ जणांचा समावेश आहे. उर्वरित जणांची स्थिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही..२१६ मेगावॉट क्षमतेच्या आणि सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या अपर त्रिशुली-१ जलविद्युत प्रकल्पातील ५०० हून अधिक कर्मचारी, कामगार आणि अभियंते अद्याप संपर्काबाहेर आहेत. त्यापैकी सुमारे ४०० जण बोगद्यांमध्ये अडकले असण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती ‘माय रिपब्लिका’ने दिली. अपर त्रिशुली-३ बी प्रकल्पातील २१३, रसुवागढीतील ९३, अपर त्रिशुली-३ ए आणि लांगटांग खोला प्रकल्पातील प्रत्येकी ४२, मेलुंग खोलातील सात, रसुवा-भोटेकोसीतील चार आणि मध्य त्रिशुली प्रकल्पातील दोन जण बेपत्ता आहेत. याशिवाय त्रिशुली जलविद्युत प्रकल्पातील दोन, त्रिशुली-३ बी उपकेंद्रातील १६, चिलिमे प्रकल्पातील आठ, तर देविघाट जलविद्युत केंद्र आणि रसुवा वितरण केंद्रातील प्रत्येकी एक जण बेपत्ता आहे..पूरग्रस्त नुवाकोटमधील अपर त्रिशुली-३ ए प्रकल्पाच्या बोगद्यात अडकलेल्या कामगारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी नेपाळच्या सैन्याने रविवारपासून बचावकार्याचा वेग वाढविला आहे. माती आणि ढिगाऱ्याखाली गाडलेल्या बोगद्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी अवजड यंत्रसामग्रीसह स्फोटकांचाही वापर केला जात आहे. नेपाळच्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या माहितीनुसार, या मोहिमेसाठी ९० जणांचे संयुक्त पथक तैनात करण्यात आले आहे..Kalyan-Latur Expressway: आनंदाची बातमी! नगर ते मुंबई प्रवास आता अवघ्या तीन तासांत; ४४२ किमीच्या कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण.‘आतून आवाज नाही...’बचाव पथकाने बोगद्याच्या मुख्य भागापर्यंत पोहोचण्यात यश मिळविले. तेथे भगदाड पाडण्यात आले. दोरांच्या साह्याने बचाव कर्मचारी आत उतरले आणि बोगद्यात अडकलेल्यांना हाका मारल्या. मात्र, आतून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. तरीही बचावकार्य थांबविण्यात आलेले नाही. बोगद्याचे प्रवेशद्वार आणखी रुंद करण्यासाठी अवजड यंत्रसामग्री आणि स्फोटकांचा वापर सुरू आहे. फार वेळ न दवडता आत पोहोचता यावे, यासाठी बचाव पथक प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे. दिवसरात्र हे काम सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.