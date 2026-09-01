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Nepal Floods: नेपाळमध्ये जलप्रलयाचा कहर! ९३३ जण बेपत्ता, बोगद्यात अडकलेल्यांसाठी दिवसरात्र बचावकार्य

Nepal Flood Crisis 933 Missing Over 600 Feared Trapped In Tunnels: जलप्रलयाने नेपाळच्या जलविद्युत प्रकल्पांना जबर फटका; ९३३ कामगार बेपत्ता, बोगद्यांत अडकलेल्यांना वाचवण्यासाठी भारतीय-चिनी तज्ज्ञांसह शर्थीचे प्रयत्न
Nepal Floods Hit Hydropower Projects Hard 933 Workers Missing As Rescue Teams Search Tunnels With India China Support

Nepal Floods Hit Hydropower Projects Hard 933 Workers Missing As Rescue Teams Search Tunnels With India China Support

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नुवाकोट (नेपाळ): नेपाळमधील जलप्रलयाने विद्युत प्रकल्पांनाही मोठा तडाखा दिला असून, विविध प्रकल्पांच्या ठिकाणी ९३३ कर्मचारी व कामगार २६ ऑगस्टपासून बेपत्ता आहेत. यातील ६०० हून अधिक जण बोगद्यांमध्ये अडकले असण्याची शक्यता असून, त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बचाव पथकांचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. या मोहिमेत भारत व चीनमधील तज्ज्ञ पथकेही मदत करीत आहेत.

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