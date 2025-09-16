देश

UP Trade Loss: अशांत नेपाळमुळे ‘यूपी’ला फटका; रोजचे दहा कोटींचे नुकसान, सीमेवरून वाहतूक पुन्हा सुरू

Nepal Protest: नेपाळमधील ‘जेन-झी’ आंदोलनामुळे यूपीतील सोनौली सीमा चार दिवस बंद राहिली, ज्यामुळे राज्याला रोज दहा कोटींचे नुकसान झाले. आता सीमा पुन्हा उघडल्याने मालवाहतूक सुरळीत झाली आहे.
लखनौ : ‘जेन -झी’च्या आंदोलनामुळे नेपाळमध्ये अशांतता निर्माण झाल्याने उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज जिल्ह्यातील सोनौली भारत-नेपाळ सीमा चार दिवस बंद ठेवल्यानंतर पुन्हा उघडण्यात आली. त्यामुळे ‘यूपी’तील मालवाहतूक सुरळीत झाली असली तरी, ही वाहतूक काही दिवस थांबविण्यात आल्याने गेल्या काही दिवसांत राज्याचे दररोज दहा कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

