UP Trade Loss: अशांत नेपाळमुळे ‘यूपी’ला फटका; रोजचे दहा कोटींचे नुकसान, सीमेवरून वाहतूक पुन्हा सुरू

लखनौ : ‘जेन -झी’च्या आंदोलनामुळे नेपाळमध्ये अशांतता निर्माण झाल्याने उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज जिल्ह्यातील सोनौली भारत-नेपाळ सीमा चार दिवस बंद ठेवल्यानंतर पुन्हा उघडण्यात आली. त्यामुळे ‘यूपी’तील मालवाहतूक सुरळीत झाली असली तरी, ही वाहतूक काही दिवस थांबविण्यात आल्याने गेल्या काही दिवसांत राज्याचे दररोज दहा कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. .उत्तर प्रदेशालगत नेपाळची ६०० किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. या सीमेवरून भारतातून नेपाळला पेट्रोल आणि डिझेल व्यतिरिक्त अन्न आणि भाज्यांसह ग्राहकोपयोगी वस्तूंची वाहतूक होत असते. नेपाळमधील प्रस्थापित सरकारविरोधात तेथील युवा संघटनांनी उग्र आंदोलन सुरू करून सरकार उलथवून लावले. .नेपाळमधील अराजकतेमुळे सीमा बंद करण्यात आल्याने उत्तर प्रदेश आणि नेपाळला जोडणाऱ्या मुख्य महामार्गावर भाज्या, मासे, दुग्धजन्य पदार्थांसह नाशवंत अन्नपदार्थांनी भरलेले सुमारे १००० ट्रक गेल्या काही दिवसांपासून अडकले होते. भारतातील बाजारपेठांमध्ये कवडीमोल किमतीत अनेक वस्तूंची विक्री करण्याची वेळ व्यापाऱ्यांवर आली होती. तरीही अनेक नाशवंत वस्तू कुजल्याने काही ठिकाणी दुर्गंधी पसरली होती..अन्न-पाण्याचा तुटवडासीमापार वाहतूक बंद झाल्यामुळे दररोज सुमारे दहा कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा अंदाज ‘यूपी’च्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. सीमेवर काही किलोमीटरपर्यंत ट्रक व अन्य मालवाहू गाड्यांच्या रांगा लागल्या होत्या. चालकांना महामार्गावर पिण्याचे पाणी आणि अन्न मिळू शकले नाही. .तसेच उष्णतेचाही तडाखा सहन करावा लागला. भारतीय प्रवासी असलेल्या बस आणि वाहनांवर हल्ले झाल्याच्या वृत्ताने अधिकाऱ्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. ‘‘भारतविरोधी हिंसाचार प्रथमच पाहायला मिळाला. हा हिंसाचार विशिष्ट स्वार्थामुळे प्रेरित असल्याचे दिसून येते,’’ असे निरीक्षण उत्तर प्रदेशातील एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने नोंदविले. ‘सशस्त्र सीमा दलासह (एसएसबी) प्रांतीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या (पीएसी) विशेष तुकड्या देखील तैनात केल्याचे त्यांनी सांगितले..Pimpri Traffic : ना कायद्याची पर्वा, ना शिक्षेची, आठवड्यात दोन अल्पवयीन मुलांचा बळी; पळवाटा शोधून कारवाईतून सुटका .नेपाळी विद्यार्थी अस्वस्थदरम्यान, उत्तर प्रदेशातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये शिकणारे नेपाळी विद्यार्थी त्यांच्या देशातील परिस्थितीमुळे खूप अस्वस्थ आहेत. हंगामी पंतप्रधानांच्या नियुक्तीनंतरही देशातील अनिश्चिततेबद्दल लखनौमधील विविध विद्यापीठांमधील अनेक नेपाळी विद्यार्थ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.