'महर्षी वाल्मिकी'; अयोध्येतील नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं नाव ठरलं!

नवी दिल्ली- अयोध्येतील विमानतळाचं उद्घाटन ३० डिसेंबर रोजी होणार असून त्याचे नाव महर्षी वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अयोध्याधाम असं ठेवण्यात येणार आहे. महर्षी वाल्मिकी हे रामायण या महाकाव्याचे रचयता मानले जातात. त्यांच्या नावावरुन आता विमानतळाला 'महर्षी वाल्मिकी' म्हणून ओळखं जाईल. (New airport in Ayodhya to be named after Maharishi Valmiki)

अयोध्येच्या रेल्वे स्टेशनचे नाव बदलण्यात आल्यानंतर श्रीराम आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे देखील नाव बदलण्यात आले आहे. याचे नाव आता महर्षी वाल्मिकी विमानतळ असेल असं सूत्रांनी सांगितलं. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी केंद्राकडे नाव बदलाबाबत प्रस्ताव पाठवला होता. तो स्वीकारण्यात आलाय. पंतप्रधान मोदी या विमानतळाचं उद्घाटन करण्यासाठी ३० डिसेंबरला अयोध्येत येणार आहेत.