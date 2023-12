Mamata Banerjee: येचुरींनंतर ममता बॅनर्जीही जाणार नाहीत राम मंदिर उद्घाटन सोहळ्याला?; 'हे' आहे कारण

कोलकाता : अयोध्येत राम लल्लाच्या प्रतिष्ठापनेची सध्या जय्यत तयारी सुरु आहे. यासाठी राम मंदिर ट्रस्टनं देशभरातील सर्व मुख्यमंत्र्यांना, बड्या राजकारण्यांना तसेच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना निमंत्रण धाडली आहेत.

पण यामध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांचा पक्ष अर्थात तृणमुल काँग्रेस या सोहळ्याला उपस्थित राहणार नाहीत. सुत्रांच्या हवाल्यानं इंडिया टुडेनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Mamata Banerjee will not attend inauguration of Ram temple Source information)