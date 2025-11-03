New Cyclone Alert After Motha: मोंथा नंतर नवीन चक्रीवादळाचा इशारा! हवामान परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची चिन्ह

IMD Issues Fresh Cyclone Warning After Motha : आंध्र प्रदेश आणि पूर्वेकडील किनारी राज्यांमध्ये चक्रीवादळ मोंथाने जबरदस्त तडाखा दिला. भारतीय हवामान विभागाच्यामते, मोंथा नंतर एक नवीन चक्रीवादळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पुढील ४८ तासांत वादळ आणि पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
येत्या काही दिवसांत काही राज्यांमध्ये या चक्रीवादळामुळे परिस्थिती बिघडू शकते. जोरदार वाऱ्यांसह मुसळधार पाऊस परिस्थिती आणखी बिकट करू शकतो. आयएमडीच्या मते, २ नोव्हेंबर रोजी सकाळी साडेआठ वाजता पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरात आणि म्यानमार किनाऱ्याजवळ कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्यास सुरुवात झाली.
या प्रणालीशी संबंधित चक्रीवादळ समुद्रसपाटीपासून सुमारे ५.८ किलोमीटर उंचीवर पसरले आहे. ही प्रणाली पुढील ४८ तासांत उत्तरेकडे आणि वायव्येकडे सरकण्याची आणि म्यानमार-बांगलादेश किनाऱ्याजवळ सक्रिय होण्याची अपेक्षा आहे.
जर चक्रीवादळ सक्रिय झाले तर ते थेट अनेक राज्यांमध्ये व प्रामुख्याने पश्चिम बंगाल आणि ओडिशामध्ये त्या परिणाम दाखवू शकते. याव्यतिरिक्त, बिहार, झारखंड आणि छत्तीसगडच्या अनेक भागांवर याचा परिणाम होऊ शकतो.
