PM Modi Meet Indian Women Cricket Team : विश्वविजयी महिला क्रिकेट संघासोबत पंतप्रधान मोदी करणार 'ब्रेकफास्ट'? , भेटीची तारीख ठरली!

PM Modi to Celebrate World Cup Victory with Indian Women’s Cricket Team : भारतीय महिला क्रिकेट संघाने पहिल्यांदाच विश्वकप जिंकून संपूर्ण देशाची मान जगभरात उंचावली आहे. सर्वस्तरातून या विश्वविजेत्या संघावर कौतुकाचा आणि अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. एवढंच नाहीतर या महिला संघातील सर्वच खेळाडूंना भरघोस बक्षीसही मिळत आहेत. देशातही अतिशय आनंदाचे वातावरण आहे. दरम्यान एक मोठी अपडेट समोर येत आहे.

आता या विश्वविजेत्या संघाती खेळाडूंची लवकरच पंतप्रधान मोदींसोबत भेट होणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार ५ नोव्हेंबर रोजी विश्वविजेत्या भारतीय क्रिकेट संघातील या खेळाडूंसोबत पंतप्रधान मोदी ब्रेकफास्ट करण्याची शक्यता आहे.    

याशिवाय विश्वचषक जिंकलेला हा भारतीय संघ उद्या मुंबईवरून दिल्लीत दाखल होणार आहे. एका विशेष चार्टड प्लेनद्वारे या सर्व खेळाडू दिल्लीत पोहचणार आहेतबीसीसीआयला पंतप्रधान मोदी हे विश्वविजेत्या भारतीय संघाची भेट घेणार असल्याबाबत अधिकृत पत्र देखील प्राप्त झालेले आहे. मात्र, विजयी रॅलबाबत अद्यापतरी कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

भारताने अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करून विश्वचषकावर आपलं नाव कोरल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी एक्सवर पोस्टकरूनही या विश्वविजयी संघाचं कौतुक करत, अभिनंदन केलं होतं. यानंतर आता हा संघ प्रत्यक्ष मोदींची भेट घेणार असल्याने, या भेटीत नेमक्या कशा गप्पा रंगतात याचीही सर्वांना उत्सुकता आहे.

ऑस्ट्रेलिया इंग्लड, आणि न्यूझिलंड नंतर भारत हा जगातील चौथा देश बनला आहे, ज्याच्या महिला क्रिकेट संघाने विश्वचषक जिंकला आहे. तर आशिया खंडातील भारत हा ही कामगिरी करणारा पहिलाच देश ठरलेला आहे.

