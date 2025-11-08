Narendra Modi : "१९३७ मध्ये वंदे मातरम्चे तुकडे पाडून फाळणीची बीजे पेरली" पंतप्रधान मोदींचा काँग्रेसवर जोरदार निशाणा, एवढा अन्याय का झाला..?

नवी दिल्ली : ‘‘वंदे मातरम्’ या गीतामधील महत्त्वाच्या ओळी या १९३७ मध्येच हटविण्यात आल्या होत्या. देशाच्या फाळणीची बीजे यामुळेच पेरली गेली होती,’’ असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज करत पुन्हा काँग्रेसवर टीकास्त्र सोडले. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी लिहिलेल्या ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रगानास दीडशे वर्षे पूर्ण होत असल्याचे औचित्य साधत पुढील वर्षभर साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या स्मरणोत्सवाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. .मोदी म्हणाले, ‘‘वंदे मातरम्’ शी संबंधित एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा करणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्याच्या लढाईत ‘वंदे मातरम्’ च्या भावनेने संपूर्ण राष्ट्राला प्रकाशित केले होते. दुर्दैवाने १९३७ मध्ये या गीतामधील महत्त्वाच्या ओळी म्हणजे त्याच्या आत्म्याचा एक भाग वेगळा करण्यात आला. त्यावेळी या गीताचे तुकडे करण्यात आले. या विभाजनाद्वारेच देशाच्या विभाजनाची बीजे रोवली गेली. राष्ट्र निर्माणाच्या या महामंत्रासोबत हा अन्याय का झाला? हे आजच्या पिढीने जाणून घेणे आवश्यक आहे. कारण विभाजनवादी विचार हे आज देखील देशासाठी मोठे आव्हान आहे.’’ ‘‘जे लोक देशाला भू-राजकीय घटक मानतात, त्यांच्यासाठी राष्ट्राला मातेची उपमा देणे कोड्यात टाकणारे ठरू शकते. मात्र भारत हा वेगळा देश आहे. .भारतात माता ही जननी आणि पालनपोषण करणारी आहे. मुलांवर संकट आल्यानंतर हीच माता संहारिणी बनू शकते. बंकिम बाबूंनी १८७५ साली ‘वंगदर्शन’ मध्ये ‘वंदे मातरम्’ प्रसिद्ध केले, तेव्हा काही लोकांना हे केवळ गीत आहे असे वाटले होते. मात्र बघता बघता हे गीत स्वातंत्र्याचा स्वर बनले. एक असा स्वर जो प्रत्येक स्वातंत्र्य सैनिकांच्या तोंडात होता. एक असा स्वर जो प्रत्येक भारतीयाची भावना व्यक्त करत होता,’’ असे मोदी म्हणाले. ‘इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियम’मध्ये झालेल्या कार्यक्रमात मोदी यांच्या हस्ते ‘वंदे मातरम्’ गीतावर आधारित टपाल तिकीट आणि नाणे जारी करण्यात आले..प्रत्येक शब्द प्रासंगिक‘‘वंदे मातरम्’ हे गीत पारतंत्र्याच्या काळात लिहिले गेले होते, मात्र यातील प्रत्येक शब्द प्रत्येक युगात प्रासंगिक राहिल्याचे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की, ‘‘वंदे मातरम् शब्द हा एक मंत्र, ऊर्जा, स्वप्न आणि संकल्प आहे. हे शब्द म्हणजे माता भारतीची उपासना आहे. हे शब्द आपल्याला इतिहासात घेऊन जातात. हे शब्द वर्तमानाला नव्या आत्मविश्वासाने भारावून टाकतात आणि आपल्या भविष्यासाठी नवीन बळ देतात. असा कोणता संकल्प नाही की ज्याची सिद्धी होणार नाही आणि असे कोणतेही लक्ष्य नाही की जो भारतवासी प्राप्त करणार नाही, इतकी ताकद ‘वंदे मातरम्’ मध्ये आहे.’’.‘वंदे मातरम्’ने राष्ट्राचा सामूहिक आत्मा जागृत केला आणि स्वातंत्र्यलढ्याचा रणघोष केला. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी रचलेले हे गीत भारतातील जनतेच्या भावना, ऐक्य व विविधतेचे प्रतीक आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष नेहमीच ‘वंदे मातरम्’चा गौरवशाली ध्वजवाहक राहिला आहे. पक्षाच्या १८९६ मधील अधिवेशनात तत्कालीन अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी प्रथमच सार्वजनिकरीत्या वंदे मातरम् गायले होते. त्या क्षणाने स्वातंत्र्यलढ्याला नवी ऊर्जा मिळाली.- मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेसचे अध्यक्ष.‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रगानामधून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी जाणीवपूर्वक दुर्गामातेशी संबंधित श्लोक हटविला होता. जळगाव जिल्ह्यातील फैजपूर येथे १९३७ मध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात महत्त्वाचे कडवे वगळलेल्या ‘वंदे मातरम्’ चा स्वीकार करण्यात आला.- अमित मालवीय, भाजपचे नेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.