देश

Supreme Court : मृत्युदंडाच्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्रावर नाराजी

SC Expresses Disappointment with Central Government : मृत्युदंडाच्या शिक्षेसाठी फाशी देण्याच्या पारंपरिक पद्धतीचे स्वरूप क्रूर असल्याचे सांगत, विषारी इंजेक्शनसारख्या अधिक मानवीय पर्यायांचा अवलंब करण्याबाबत केंद्र सरकारची नकारात्मक भूमिका असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने उघड नाराजी व्यक्त केली आहे.
"The Current Process is Cruel": Supreme Court Questions Centre's Negative Approach Towards Adopting Lethal Injection for Death Penalty Instead of Hanging.

"The Current Process is Cruel": Supreme Court Questions Centre's Negative Approach Towards Adopting Lethal Injection for Death Penalty Instead of Hanging.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अनुषंगाने अवलंबिल्या जाणाऱ्या पारंपरिक पर्यायांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारवर उघड नाराजी व्यक्त केली. नव्या पर्यायांबाबत केंद्र सरकारची भूमिका ही नकारात्मक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

Loading content, please wait...
Supreme Court
death
Court
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com