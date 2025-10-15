Supreme Court : मृत्युदंडाच्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्रावर नाराजी

नवी दिल्ली : मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या अनुषंगाने अवलंबिल्या जाणाऱ्या पारंपरिक पर्यायांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारवर उघड नाराजी व्यक्त केली. नव्या पर्यायांबाबत केंद्र सरकारची भूमिका ही नकारात्मक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. .पारंपरिक पद्धतीने फाशी देऊन मृत्युदंड देण्याऐवजी विषाच्या इंजेक्शनासारख्या साधनांचा वापर करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आली होती. तसेच मृत्युदंडाचा हा मार्ग अधिक मानवीय आणि योग्य असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी नमूद केले. सध्या या पर्यायाचा लष्करामध्ये वापर करण्यात येतो, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते..Pune News: रस्ते खोदणाऱ्या ठेकेदाराची खरडपट्टी; दिवाळीपर्यंत काम बंद करण्याचा पुणे महापालिकेचा आदेश.तत्पूर्वी केंद्र सरकारने मात्र या पर्यायांचा अवलंब शक्य नसल्याचे म्हटले होते. न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांनी नोंदविलेल्या तोंडी निरीक्षणामध्ये म्हटले आहे की इतके दिवस झाले पण केंद्र सरकारलाच या पर्यायांमध्ये बदल करायचा नाही. फाशी देण्याची प्रथाच मुळी खूप जुनी आहे. मागील काही दशकांमध्ये अनेक गोष्टी झपाट्याने बदलल्याचे दिसून येते. यावेळी केंद्र सरकारच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ सोनिया माथूर यांनी युक्तिवाद केला. .आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी अकरा नोव्हेंबर रोजी होईल. ‘‘सध्या ज्या पद्धतीने फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात येते तिचे स्वरूप पाहता ही सगळी प्रक्रियाच कमालीची क्रूरपणाची आहे. यात एका अर्थाने दोषीचा छळच केला जातो. अमेरिकेतील ५० पैकी ४९ राज्यांमध्ये विषाच्या इंजेक्शनचा वापर केला जातो,’’ असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.