राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (एनसीआर) आणखी एका नव्या शहराच्या उभारणीची तयारी सुरू झाली आहे. नोएडा पार्ट-३ अंतर्गत उत्तर प्रदेशातील बागपत जिल्ह्यातील खेकडा आणि बागपत तहसील परिसरात दिल्ली-देहरादून द्रुतगती मार्गालगत नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित विकास प्राधिकरणाकडून सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सविस्तर प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाच्या कामाला गती दिली जाणार आहे..नोएडा पार्ट-२ नंतर आता पार्ट-३ ची तयारीनवीन नोएडा अर्थात नोएडा पार्ट-२ विकसित करण्यासाठी बुलंदशहर जिल्ह्यात जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या कामासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतूदही केली जात आहे. त्यापाठोपाठ आता नोएडा पार्ट-३ उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यावेळी बागपत जिल्ह्यातील खेकडा आणि बागपत तहसीलमधील परिसराचा विस्तारासाठी विचार केला जात आहे.वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार या भागाचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. दिल्ली-देहरादून द्रुतगती मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याचे नियोजन आहे. दिल्लीच्या जवळ असलेले स्थान आणि द्रुतगती मार्गाची उपलब्धता यामुळे या परिसरात विकासाच्या मोठ्या शक्यता असल्याचे प्राधिकरणाचे मत आहे. सध्या या भागात अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण वाढत असल्याने त्याला आळा घालून नियोजनबद्ध विकास करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे..नवीन नोएडासाठी ८० गावांच्या जमिनींचे अधिग्रहणगौतमबुद्ध नगर, गाझियाबाद आणि बुलंदशहर या तीन जिल्ह्यांमधील ८० गावांच्या जमिनींचे अधिग्रहण करून नवीन नोएडा विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दादरी-नोएडा-गाझियाबाद यांना जोडणाऱ्या या विशेष गुंतवणूक क्षेत्राला डीएनजीआयआर असे नाव देण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी वर्क सर्कल-११, १२ आणि १४ स्थापन करण्यात आले असून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्याही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.नवीन नोएडासाठी आतापर्यंत वेगवेगळ्या गावांतील सुमारे २५० शेतकऱ्यांनी जमीन देण्याबाबत प्राधिकरणाकडे लेखी संमती दिली आहे. या शेतकऱ्यांकडे मिळून जवळपास २५० हेक्टर जमीन आहे. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यासाठी दिवाळीपूर्वी एका गावात विशेष शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. आता विविध गावांमध्ये पुन्हा शिबिरे घेण्याबरोबरच जमीन देण्यास सहमती दर्शवलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या खरेदीखताची प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन आहे..एका पक्षाकडून निवडणूक जिंकली नंतर पक्षांतर... आता निवडणुकीचा खर्चही वसूल होणार? सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्रासह निवडणूक आयोगाला नोटीस.ग्रेटर नोएडा फेज-२ च्या मास्टर प्लॅनलाही मंजुरीनवीन ग्रेटर नोएडा म्हणजेच ग्रेटर नोएडा फेज-२ च्या २०४१ च्या मास्टर प्लॅनला शासनाने मंजुरी दिली आहे. या टप्प्यात आणखी १४० गावांचा समावेश करून त्यांच्या जमिनींचे अधिग्रहण केले जाणार आहे. गौतमबुद्ध नगर, हापूर, बुलंदशहर आणि गाझियाबाद या चार जिल्ह्यांतील ही गावे आहेत. त्यांचा समावेश झाल्यानंतर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील गावांची संख्या २५७ होणार आहे.या विस्ताराच्या पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये दादरी तालुक्यातील नऊ गावांचा समावेश आहे. त्यामध्ये बेरंगपूर उर्फ नई बस्ती, फूलपूर, बील अकबरपूर (अंशतः), आनंदपूर, खंडेरा गिरिजापूर, कोट, मिल्क खंडेरा, नगला नैनसुख आणि नगला चमरू या गावांचा समावेश आहे. बुलंदशहर जिल्ह्यातील २३ गावांच्या जमिनींचेही अधिग्रहण केले जाणार आहे.२१ हजार हेक्टरवर उभारणार नवीन नोएडानवीन नोएडाचा २०४१ चा मास्टर प्लॅन शासनाने मंजूर केला असून हे शहर सुमारे २१ हजार हेक्टर क्षेत्रावर विकसित केले जाणार आहे. त्यापैकी ८ हजार ८११ हेक्टर क्षेत्र औद्योगिक वापरासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. या ठिकाणी विविध कारखाने आणि उद्योग उभारले जाणार असल्याने रोजगाराच्या संधी वाढण्याची अपेक्षा आहे.याशिवाय निवासी क्षेत्रासाठी २ हजार ४७७ हेक्टर, व्यावसायिक वापरासाठी ९०५.९७ हेक्टर आणि उपयुक्तता सुविधांसाठी १९८.८५ हेक्टर क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. नवीन शहराची एकूण लोकसंख्या सहा लाखांच्या आसपास असेल, असा अंदाज नियोजनात व्यक्त करण्यात आला आहे.नागरिकांच्या निवासासाठी चार श्रेणींमध्ये घरे आणि तीन प्रकारच्या घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ईडब्ल्यूएस, अल्प उत्पन्न गटासाठी एलआयजी, मध्यम उत्पन्न गटासाठी एमआयजी आणि उच्च उत्पन्न गटासाठी एचआयजी सदनिकांचा समावेश असेल..नोएडा परिसरात तीन विकास प्राधिकरणेनोएडाची स्थापना १७ एप्रिल १९७६ रोजी झाली. त्यानंतर २८ जानेवारी १९९१ रोजी ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात आली. पुढे २४ एप्रिल २००१ रोजी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरणाची स्थापना झाली. अशा प्रकारे या जिल्ह्यात सध्या तीन स्वतंत्र विकास प्राधिकरणांच्या माध्यमातून विविध शहरी आणि औद्योगिक विकास योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे..Donald Trump New Tariffs : ट्रम्प यांचा पुन्हा टॅरिफ बॉम्ब; भारतासह १६ देश अमेरिकेच्या निशाण्यावर, व्यापार कराराला धक्का बसण्याची शक्यता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.