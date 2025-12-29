Tiger Safari Travel: माधव टायगर रिझर्व्हमध्ये नव्या राणीचे आगमन; बांधवगडहून आलेल्या वाघिणीमुळे पर्यटकांचा उत्साह वाढणार

मध्य प्रदेशातील शिवपुरी जिल्ह्यात असलेल्या माधव टायगर रिझर्व्हमध्ये व्याघ्र संवर्धनाच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. बांधवगड व्याघ्र प्रकल्पातून आणलेल्या एका नवीन वाघिणीला शनिवारी सकाळी माधव टायगर रिझर्व्हच्या मध्यवर्ती भागात यशस्वीरित्या मुक्त करण्यात आले..या नवीन वाघिणीच्या आगमनामुळे आता या अभयारण्यातील वाघांची एकूण संख्या ८ झाली आहे. यामध्ये ४ मादी वाघ, २ नर वाघ आणि २ बछड्यांचा समावेश असून, यामुळे या जंगलातील परिसंस्था अधिक मजबूत होणार आहे..Pilibhit Tiger Reserve: पीलीभीत व्याघ्र प्रकल्प: चूका बीचची सुंदरता न्याहाळा अन् वाघाचे दर्शन घ्या; पहिल्या दिवशी सफारी मोफत!.माधव नॅशनल पार्कमध्ये वाघांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुमारे २७ वर्षांच्या मोठ्या कालावधीनंतर १० मार्च २०२३ रोजी पुन्हा सुरू झाली होती. त्यावेळी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या पुढाकाराने येथे वाघांच्या जोड्या सोडण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर या उद्यानाला अधिकृतपणे 'टायगर रिझर्व्ह'चा दर्जा प्राप्त झाला..विशेष म्हणजे, गेल्या सप्टेंबर महिन्यात एका वाघिणीने दोन बछड्यांना जन्म दिला होता, ज्यामुळे या जंगलात वाघांची नैसर्गिकरीत्या वाढ होत असल्याचे सिद्ध झाले. यामुळे वन विभाग आणि वन्यजीव प्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे..Tiger Safari: मध्य प्रदेश 'टायगर स्टेट' उगाच नाही; जंगल सफारीच्या शौकिनांसाठी ही ५ ठिकाणे सर्वोत्तम.माधव टायगर रिझर्व्हमध्ये वाघांची संख्या वाढल्यामुळे शिवपुरी परिसरातील पर्यटनाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. पूर्वी वाघ नसल्यामुळे पर्यटकांचा हिरमोड होत असे, मात्र आता वाघांचे दर्शन सहज होत असल्याने पर्यटकांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.अनेक पर्यटकांनी वाघांचे चित्रण करून ते समाजमाध्यमांवर प्रसारित केले आहे. यामुळे स्थानिक व्यापार आणि रोजगाराच्या संधींनाही मोठ्या प्रमाणात वाव मिळणार असून, शिवपुरीला जागतिक पर्यटन नकाशावर स्थान मिळवून देण्याची योजना आखली जात आहे..Tiger Safari : जंगल हे पिकनिक स्पॉट नाही! दुधवा टायगर रिझर्व्हमध्ये जाणाऱ्या पर्यटकांना New Year साठी कडक नियमावली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.