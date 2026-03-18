New aviation Rules For Pets : विमानात आता पाळिव प्राणी नेण्याबाबत नवीन सूचना जारी, हवाई वाहतूक मंत्रालयाने विमान कंपन्यांना दिले नवे आदेश

Pets in flight India rules : देशातील हवाई प्रवास अधिक सुलभ, परवडणारा आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. उडान योजनेंतर्गत प्रादेशिक हवाई संपर्क वाढविण्यावर भर देण्यात आल्यामुळे भारत देशांतर्गत विमान वाहतुकीच्या बाबतीत जागतिक स्तरावर तिसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून उदयास आला आहे. सध्या देशातील विमानतळांवरून दररोज पाच लाखांहून अधिक प्रवासी विमान प्रवास करतात याची व्याप्ती आणखी वाढत आहे. प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे हे नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय यांचे प्रमुख उद्दिष्ट असून यासाठी अनेक प्रवासी-केंद्रीत उपक्रम राबविण्यात येत आहेत..प्रवाशांसाठी नवीन उपक्रमप्रवाशांचा अनुभव अधिक सुखकर व्हावा यासाठी विमानतळांवर परवडणाऱ्या दरात खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देण्यासाठी 'उडान यात्री कॅफे' ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. तसेच प्रवासादरम्यान प्रतीक्षेत असलेल्या प्रवाशांना वाचनाची सुविधा मिळावी यासाठी 'फ्लायब्ररी' उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.याशिवाय अनेक विमानतळांवर मोफत वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. या उपाययोजनांमुळे विमानतळांवरील सेवा अधिक प्रवासी-स्नेही करण्याचा प्रयत्न होत आहे..विमान कंपन्यांसाठी नवे निर्देशप्रवाशांची सोय, पारदर्शकता आणि विमान कंपन्यांच्या कार्यपद्धतींमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) मार्फत काही महत्त्वाचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कोणत्याही विमानातील किमान ६० टक्के आसने कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न आकारता उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय एकाच पीएनआरवर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना शक्यतो एकत्र किंवा शेजारील आसनांवर बसविण्याबाबतही विमान कंपन्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत..क्रीडा साहित्य व पाळीव प्राण्यांसाठी धोरणक्रीडा साहित्य आणि संगीत वाद्यांच्या वाहतुकीसंदर्भातही पारदर्शक आणि प्रवासी-स्नेही व्यवस्था ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सुरक्षा व परिचालन नियमांचे पालन करताना प्रवाशांना अडचण येऊ नये, यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. तसेच विमान कंपन्यांनी पाळीव प्राण्यांच्या वाहतुकीसंदर्भात स्पष्ट आणि पारदर्शक धोरण निश्चित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत..प्रवाशांच्या हक्कांबाबत जागरूकताउड्डाण विलंब, उड्डाण रद्द होणे किंवा बोर्डिंग नाकारले जाणे अशा परिस्थितीत प्रवाशांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तयार केलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय सर्व विमान कंपन्यांच्या संकेतस्थळांवर, मोबाईल ॲप्सवर, बुकिंग प्लॅटफॉर्मवर आणि विमानतळावरील काउंटरवर प्रवाशांच्या हक्कांची माहिती ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रवाशांना अधिक चांगली माहिती मिळावी यासाठी ही माहिती प्रादेशिक भाषांमध्येही उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे..प्रवासी अनुभव सुधारण्यावर भरहवाई प्रवास अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि प्रवासी-केंद्रित करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. प्रवाशांच्या तक्रारी कमी करणे, सेवा अधिक प्रभावी करणे आणि संपूर्ण विमान वाहतूक व्यवस्थेत सुरक्षा मानकांना सर्वोच्च प्राधान्य देणे हे या उपाययोजनांचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्रालयाने सांगितले.