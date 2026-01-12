देश

IRCTC Rules: रेल्वे तिकिट बुकिंगचे नवे नियम लागू! आता फक्त 'या' प्रवाशांनाच तिकीटे मिळणार; प्रशासनाचा महत्त्वाचा निर्णय

IRCTC New Rules: रेल्वे तिकिट बुकिंगसाठी नवीन नियम आज, १२ जानेवारी रोजी लागू झाले आहेत. बुकिंगच्या पहिल्या दिवशी फक्त आधार-सत्यापित आयआरसीटीसी वापरकर्तेच आगाऊ तिकिटे बुक करू शकतील.
IRCTC New Rule

IRCTC New Rule

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

सोमवार, १२ जानेवारीपासून लागू होईल. या बदलाचा थेट परिणाम तुमच्या तिकीट कन्फर्मेशनच्या शक्यतांवर होईल. या नवीन निर्णयामुळे ज्या प्रवाशांनी त्यांचे IRCTC खाते आधार कार्डशी लिंक केले आहे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर इतरांना तत्काळ किंवा आगाऊ बुकिंग करणे अधिक कठीण होऊ शकते. सोमवारपासून लागू झालेल्या या नवीन नियमानुसार, आयआरसीटीसीने आधार-सत्यापित वापरकर्त्यांना व्हीआयपी ट्रीटमेंट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Loading content, please wait...
railway
Online Booking
ticket
Railway Government
railway Authorities
Railway Administration
railway ticket
IRCTC

Related Stories

No stories found.