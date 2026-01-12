IRCTC Rules: रेल्वे तिकिट बुकिंगचे नवे नियम लागू! आता फक्त 'या' प्रवाशांनाच तिकीटे मिळणार; प्रशासनाचा महत्त्वाचा निर्णय

सोमवार, १२ जानेवारीपासून लागू होईल. या बदलाचा थेट परिणाम तुमच्या तिकीट कन्फर्मेशनच्या शक्यतांवर होईल. या नवीन निर्णयामुळे ज्या प्रवाशांनी त्यांचे IRCTC खाते आधार कार्डशी लिंक केले आहे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर इतरांना तत्काळ किंवा आगाऊ बुकिंग करणे अधिक कठीण होऊ शकते. सोमवारपासून लागू झालेल्या या नवीन नियमानुसार, आयआरसीटीसीने आधार-सत्यापित वापरकर्त्यांना व्हीआयपी ट्रीटमेंट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. .आता ज्या वापरकर्त्यांचे खाते आधार-सत्यापित आहे तेच अॅडव्हान्स रिझर्वेशन पीरियड (एआरपी) च्या पहिल्या दिवशी ऑनलाइन तिकिटे बुक करू शकतील. सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे रेल्वेने बुकिंगची वेळ वाढवली आहे. या बदलामुळे, आधार-सत्यापित वापरकर्ते आता एआरपी उघडण्याच्या दिवशी मध्यरात्रीपर्यंत त्यांचे रेल्वे तिकिटे बुक करू शकतील. .SC-ST प्रवर्गासाठी 'क्रिमी लेअर' लागू करा, भाजपा नेत्याची सुप्रीम कोर्टात याचिका; CJI सूर्यकांत यांनी दिले महत्त्वाचे निर्देश.याचा अर्थ असा की जर तुम्ही चार महिने दूर असलेल्या ट्रिपची योजना आखत असाल आणि आज बुकिंग सुरू झाली असेल, तर सत्यापित वापरकर्ता म्हणून, तुमच्याकडे तुमचे तिकीट बुक करण्यासाठी संपूर्ण दिवस आणि रात्र असेल. हा निर्णय अशा प्रवाशांसाठी वरदान आहे जे पूर्वी व्यस्त सर्व्हरमुळे सकाळी लवकर तिकिटे बुक करू शकत नव्हते. रेल्वे मंत्रालयाने या बदलामागील कारण स्पष्ट केले आहे. .६ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या निवेदनात, मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ई-तिकीट प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनेकदा असे दिसून आले आहे की दलाल आणि बेईमान घटक बुकिंग उघडताच सर्व जागा ब्लॉक करतात. ज्यामुळे सामान्य माणूस रिकामा पडतो. आधार पडताळणी अनिवार्य केल्याने प्रणालीचा गैरवापर करणाऱ्यांना ओळखणे सोपे होईल आणि खऱ्या प्रवाशांना जागा मिळतील याची खात्री होईल. जे प्रवासी अजूनही पीआरएस काउंटरवरून तिकिटे खरेदी करण्यासाठी रेल्वे स्थानकांवर येतात त्यांच्यासाठी नियमांमध्ये कोणताही बदल नाही. .Australia: भारतासह 'या' देशांना ऑस्ट्रेलियाकडून मोठा धक्का; नियम अधिक कडक केले, विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार?.ते अजूनही पूर्वीप्रमाणेच काउंटरवर त्यांची तिकिटे आरक्षित करू शकतात. ही बंदी फक्त ऑनलाइन बुकिंगसाठी लागू आहे, म्हणजेच आयआरसीटीसी वेबसाइट आणि अॅप वापरणाऱ्यांसाठी. सुरुवातीला, बुकिंग उघडण्याच्या पहिल्या १५ मिनिटांसाठी आधार पडताळणी आवश्यक होती. २९ डिसेंबर २०२५ रोजी एक अपडेट आला, ज्यामुळे आधार-सत्यापित वापरकर्त्यांना सकाळी ८:०० ते दुपारी १२:०० वाजेपर्यंत तिकिटे बुक करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर लवकरच, ५ जानेवारी रोजी, ही वेळ दुपारी ४:०० वाजेपर्यंत वाढविण्यात आली. आता, १२ जानेवारीपासून, ते मध्यरात्रीपर्यंत पूर्णपणे उघडे ठेवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.