देश

केंद्र सरकारकडून नववर्षाची भेट! नाशिक-सोलापूरदरम्यान ‘ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर’; केंद्राकडून १९ हजार कोटींचा निधी!

Nashik Solapur Greenfield Corridor Approved By Centre : नाशिक-सोलापूर ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर: महाराष्ट्राच्या विकासाला नवा आयाम
₹19,000 Crore Greenfield Corridor to Transform Nashik–Solapur Connectivity

₹19,000 Crore Greenfield Corridor to Transform Nashik–Solapur Connectivity

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला नववर्षाची भेट देताना नाशिक ते सोलापूरदरम्यान १९ हजार १४२ कोटी रुपये खर्चाचा सहा पदरी ‘ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर’ (३७४ किलोमीटर) विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर ते दक्षिण महाराष्ट्राला सहापदरी महामार्गाने जोडणारा हा प्रकल्प महाराष्ट्रासह तेलंगण, आंध्रप्रदेश या राज्यांची जीवनरेखा बनेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Central Government
Road Development
Project
district
Infrastructure
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com