केंद्र सरकारकडून नववर्षाची भेट! नाशिक-सोलापूरदरम्यान ‘ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर’; केंद्राकडून १९ हजार कोटींचा निधी!

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला नववर्षाची भेट देताना नाशिक ते सोलापूरदरम्यान १९ हजार १४२ कोटी रुपये खर्चाचा सहा पदरी ‘ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर’ (३७४ किलोमीटर) विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर ते दक्षिण महाराष्ट्राला सहापदरी महामार्गाने जोडणारा हा प्रकल्प महाराष्ट्रासह तेलंगण, आंध्रप्रदेश या राज्यांची जीवनरेखा बनेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. .माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...उभारणी होणार आहे त्यासाठी ३ हजार १२२ हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनाची आवश्यकता असून त्यावर ३ हजार ८५३ कोटी रुपये खर्च होतील. या प्रकल्पासाठी ८० टक्के भूसंपादन झाले आहे. सोळा टक्के जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित चार टक्के जमिनीचे संपादन शिल्लक आहे.’’.प्रवासाचा वेळ कमी होणारहा महामार्ग ताशी ६० किलोमीटर ते १०० किलोमीटर वेग मर्यादेसाठी अनुकूल असेल. यामुळे प्रवासाचा एकूण वेळ अंदाजे सतरा तासांनी कमी होईल. प्रवासी आणि मालवाहू दोन्ही वाहनांसाठी अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि विनाव्यत्यय दळणवळणाची सुविधा त्यामुळे उपलब्ध होईल. हा प्रकल्प या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर या जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान देईल..केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकमंडळाच्या बैठकीत सरकारने उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक ते दक्षिण महाराष्ट्रातील अक्कलकोट (जि. सोलापूर) असा हा सहा पदरी ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर विकसित करण्यासह ‘राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-३२६’ चे ओडिशामध्ये १ हजार ५२६ कोटी रुपये खर्चून २०६ किलोमीटरपर्यंत रुंदीकरण आणि विस्तारीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारांशी बोलताना या मंत्रिमंडळ निर्णयांची माहिती दिली..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .वाढवण बंदराशी थेट कनेक्शनया महामार्गामुळे नाशिक ते सोलापूरदरम्यानचे अंतर ४३२ किलोमीटरवरून ३७४ किलोमीटर येणार आहे. या सहा पदरी द्रुतगती महामार्गावर २७ मोठे पूल, १६४ लहान पूल, ५.६ किलोमीटरचे व्हायाडक्ट, ५ उड्डाण पूल, १० इंटरचेंजेस, १७ प्रवेश आणि बहिर्गमनाची ठिकाणे असतील. हाच महामार्ग पुढे तेलंगणातील कर्नुल, आंध्रप्रदेशातील कडप्पा या केंद्रांना आणि तेथून पुढे चेन्नईला जोडला जाईल. वाढवण बंदरही या महामार्गाने नाशिकला जोडले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.