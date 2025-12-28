New Year Tajmahal : नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी ताजमहलला जाताय? पर्यटनासाठी नवी नियमावली; वाहतुकीत मोठे बदल!

आग्रा : नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ताजमहल पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन प्रशासनाने २५ डिसेंबर ते ५ जानेवारीदरम्यान आग्र्यातील वाहतूक व्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल लागू केले आहेत. पर्यटकांना त्रास होऊ नये आणि वाहतूक सुरळीत राहावी, यासाठी ही नियमावली आखण्यात आली आहे..दिल्ली आणि मथुराहून येणाऱ्या पर्यटकांच्या बस आता ताजमहलच्या पश्चिमी प्रवेशद्वाराऐवजी पूर्वी प्रवेशद्वाराजवळील पार्किंगकडे वळवण्यात येणार आहेत. या बस कुबेरपूरहून इनर रिंग रोड, रमाडा कट आणि फतेहाबाद रोडमार्गे ईस्टर्न गेट पार्किंगमध्ये पोहोचतील. कानपूर आणि फिरोझाबादकडून येणाऱ्या बसनाही याच मार्गाचा वापर करावा लागणार आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, वॉटर वर्क्स ते जीवनी मंडी या मार्गावरून कोणत्याही पर्यटक वाहनाला आग्रा किल्ला किंवा ताजमहलकडे जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही..Uttarakhand Tourism: उत्तराखंडला फिरायला जाताय? लपलेली मंदिरे आणि निसर्गरम्य ठिकाणं अनुभवायला विसरू नका!.गर्दी नियंत्रणासाठी शहरात सहा ते सात अतिरिक्त पार्किंग स्थळे निश्चित करण्यात आली आहेत. पर्यटकांच्या मार्गदर्शनासाठी प्रमुख ठिकाणी हेल्प डेस्क उभारण्यात येणार असून, तेथे पोलीस कर्मचारी तैनात असतील. तसेच, रस्ते आणि पार्किंग स्थळांकडे जाण्यासाठी ठिकठिकाणी दिशादर्शक फलक लावले जाणार आहेत..दरम्यान, आग्र्यातील खेरिया विमानतळावर जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. अर्जुन नगर गेट ते सिव्हिल टर्मिनलदरम्यान सध्या आकारले जाणारे ५० रुपयांचे बसभाडे विमानतळ प्राधिकरणाने स्वतः भरण्याचा प्रस्ताव महानगरपालिकेला दिला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास नवीन वर्षापासून विमानतळ परिसरात प्रवाशांना मोफत बससेवा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे..प्रशासनाने पर्यटकांना प्रवासापूर्वी गुगल मॅप्स किंवा अन्य डिजिटल माध्यमांवरून वाहतुकीची स्थिती तपासण्याचे आवाहन केले आहे. पोलीस प्रशासन रिअल-टाइम ट्रॅफिक डायव्हर्शन लागू करणार असल्याने पर्यटकांनी पूर्वी प्रवेशद्वाराकडून ताजमहल पाहण्याचे नियोजन करावे, असा सल्लाही देण्यात आला आहे. पर्यटकांना कोणताही त्रास होऊ नये आणि नववर्षाचे पर्यटन सुखकर व्हावे, हा या बदलांमागील मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.