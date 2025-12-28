देश

New Year Tajmahal : नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी ताजमहलला जाताय? पर्यटनासाठी नवी नियमावली; वाहतुकीत मोठे बदल!

Agra Tourism Update : नववर्षाच्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर ताजमहल पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांसाठी आग्र्यात विशेष वाहतूक नियम लागू करण्यात आले आहेत. वाहतूक सुरळीत राहावी आणि पर्यटन सुखकर व्हावे, यासाठी प्रशासनाने मार्ग, पार्किंग व सुविधांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत.
आग्रा : नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ताजमहल पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन प्रशासनाने २५ डिसेंबर ते ५ जानेवारीदरम्यान आग्र्यातील वाहतूक व्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल लागू केले आहेत. पर्यटकांना त्रास होऊ नये आणि वाहतूक सुरळीत राहावी, यासाठी ही नियमावली आखण्यात आली आहे.

