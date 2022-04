आईसमोरच नर्सच्या हातातून नवजात बाळ निसटलं, बालकाचा मृत्यू

By

लखनऊच्या खासगी रुग्णालयात नवजात बालक नर्सच्या हातातून निसटल्याने बालकाचा मृत्यू झालाय. डिलिवरी नंतर या बाळाला नर्सने टॉवेलमध्ये न गुंडाळता बाळाला तसंच हातात धरलं होतं, मात्र बाळ नर्सच्या हातातून निसटलं आणि जमिनीवर पडल्याने डोक्याला मार लागून त्याचा मृत्यू झाला. पण हॉस्पीटल स्टाफने ही घटना लपवण्यासाठी नवजात बाळ मृत जन्मल्याचं कुटूंबियांना सांगितलं होतं. १९ एप्रिल रोजी ही घटना घडली होती. मात्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट आल्यानंतर नवजात बाळाचा मृत्यू डोक्याला मार लागल्याने झाल्याचं समोर आलं. (Newborn died after slipping off from Nurse's arm)

मंगळवारी एका पत्रकाराने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बघितल्यानंतर हा प्रकार समोर आलाय. लखनऊ पोलिसांनी नर्स आणि हॉस्पिटल स्टाफच्या विरुद्ध तक्रार नोंदवली आहे. तपास अधिकारी अभिषेक पांडे यांनी मृत नवजात बालकाचं पोस्टमार्टम घटनेच्या दिवशीच झाल्याचं सांगितलं. २० एप्रिल रोजी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आल्यानंतर बाळाच्या मृत्यूचं कारण समोर आलं.अतिरिक्त पोलिस आयुक्त कासीम सिद्दीकी यांनी हलगर्जीपणामुळे नवजात शिसूचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं,तसेच २४ एप्रिल रोजी गुन्हा दाखल केल्याची माहीती दिलीय..

मृत बाळाच्या वडील जीवन राजपूत यांनी चिन्हाट पोलिसस्टेशनमध्ये फॉर्मल कम्पलेंट दाखल केली होती. बाळाच्या आईने, आपण बाळाला जिवंत पाहिलं असून नर्सने बाळाला टॉवेलमध्ये न गुंडाळता उचललं होतं, तिच्या हातातून बाळ निसटलं, हे पाहून ओरडताच, स्टाफले तिचं तोंड दाबलं आणि धमकावलं. या घटनेनंतर तिला धक्का बसला असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत.