गाईच्या शेणापासून फ्रेंडली मूर्ती आणि दिवे; दिवाळीपूर्वी NGO चा पुढाकार

चंदीगढ- दिवाळी जवळ येत आहे. अशात पर्यावरणसंबंधी चिंता वाढणार आहे. प्रत्येक वर्षी अनेक शहरांना दिवाळीनंतर प्रदुषणाच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. भारतात गाईच्या शेणाला पवित्र मानले जाते. पंजाबच्या मोहालीमध्ये एक बिगर-सरकारी संघटन (NGO)गौरी शंकर सेवादल मार्फत दिवाळीपूर्वी शेणापासून मुर्त्या आणि दिवे बनवले जात आहेत. या संघटनेचे संस्थापक रमेश शर्मा यांचं म्हणणं आहे की, ''इतर प्रकारच्या मूर्ती आणि दिव्यांमुळे प्रदुषणाचा धोका असतो. पण, गाईच्या शेणापासून बनवलेल्या मूर्त्यांमुळे पर्यावरणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, उलट ते खताच्या रुपात कार्य करेल.''

चंदीगढ आणि मोहालीतील गौशाळांमध्ये आमच्या 1000 गाय आहेत. आम्ही गाईच्या शेणाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आणि यापासून आम्ही मूर्त्या आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर दिवे बनवत आहोत. मूर्त्या विकण्याचा आमचा कोणताही इरादा नाही. लोक आमच्याकडे येतात आणि हे घेऊन जातात. जर त्यांना याबदल्यात काही द्यायचं असेल तर त्यांना गायींना काही खाऊ घालण्यास सांगतो, असं रमेश शर्मा म्हणाले आहेत.

गेल्या काही वर्षांपासून गाईच्या शेणाचा विविध पद्धतीने वापर केला जात आहे. राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाने सोमवारी गाईच्या शेणापासून बनलेले एक चीप लॉन्च केले आहे आणि यामुळे मोबाईलमधून निघणारे रॅडियेशन कमी होत असल्याचा दावा केला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष वल्लभ भाई कथारिया यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं की, ''गाईच्या शेणापासून बनवलेली चीप मोबाईलजवळ ठेवल्यास रॅडियेशन कमी होत असल्याचे दिसून आले आहे. होणाऱ्या आजारांपासून वाचायचं असेल तर ही चीप फायद्याची ठरु शकते.''

