Toll Plaza Insurance Check : राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना आता टोल नाक्यावरच वाहनाच्या विम्याबाबत सूचना मिळणार आहेत. फास्टॅगच्या माध्यमातून टोल वसुली करतानाच वाहनाच्या थर्ड पार्टी विम्याची वैधताही तपासली जाणार आहे. विम्याची मुदत संपली असल्यास संबंधित वाहनमालकाच्या मोबाईलवर एसएमएस पाठवून सतर्क केले जाणार आहे. विनाविमा वाहनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) ही यंत्रणा सुरू केली आहे..अशी काम करणार यंत्रणाटोल प्लाझावरील कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून वाहनाचा नोंदणी क्रमांक टिपला जाणार आहे. त्यानंतर राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राच्या (एनआयसी) 'वाहन' डेटाबेसमधून संबंधित वाहनाच्या विम्याची वैधता तपासली जाईल. विम्याची मुदत संपली असल्यास वाहनमालकाच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एसएमएस पाठवला जाईल. त्यामध्ये वाहन क्रमांक, टोल ओलांडल्याची वेळ आणि विम्याची मुदत संपल्याची माहिती असेल..सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणीदिल्लीतील अर्बन ३ एक्स्टेंशन रोड-२ वरील मुंडका टोल प्लाझावर प्रायोगिक तत्त्वावर ही यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे. तांत्रिक चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर देशभरातील टोल प्लाझांवर तिची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन आहे. हा एसएमएस दंड किंवा ई-चलन नसून वाहनधारकांसाठी केवळ पूर्वसूचना असेल..Toll Hike: मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर आजपासून टोल 'भार', पाचही नाक्यांवर २० टक्के दरवाढ; आता किती द्यावा लागणार टोल?.दंडाची तरतूदमोटार वाहन कायद्यानुसार वैध थर्ड पार्टी विम्याशिवाय वाहन चालवणे दंडनीय आहे. पहिल्या उल्लंघनासाठी पाच हजार रुपये दंड किंवा तीन महिन्यांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. दुसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास दहा हजार रुपये दंड किंवा तीन महिन्यांपर्यंत कारावास होऊ शकतो. त्यामुळे वाहनधारकांनी विम्याची मुदत तपासून वेळेत नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.