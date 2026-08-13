NHAI New Rules: रुग्णवाहिका उशिरा आली तर दंड होणार! NHAI चा मोठा निर्णय; सर्व प्रकल्पांत ‘केअर सिस्टम’ बंधनकारक, नवे नियम काय?

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रस्ते अपघातानंतरच्या मदत आणि बचाव कार्याला गती देण्यासाठी आणि महामार्गांवरील आपत्कालीन सेवांना अधिक जबाबदार बनवण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. महामार्ग प्राधिकरणाने सर्व प्रकल्पांसाठी एनएचएआय केअर सिस्टीमचा वापर अनिवार्य केला आहे. जारी केलेल्या एका परिपत्रकाद्वारे, एनएचएआयने घटना व्यवस्थापन प्रणाली मजबूत करण्याचा आणि रुग्णवाहिका सेवांसाठी प्रमाणित सेवा करार व दंडात्मक तरतुदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे..या नवीन व्यवस्थेअंतर्गत, प्रकल्पाच्या स्वरूपाची पर्वा न करता एनएचएआय प्रकल्पांवर तैनात असलेल्या सर्व रस्त्यावरील वाहने, रुग्णवाहिका, क्रेन आणि गस्ती वाहनांसाठी एनएचएआय केअर प्रणालीचा वापर अनिवार्य असेल. हे साध्य करण्यासाठी, सर्व रस्त्यावरील वाहने एआयएस-१४० मानक जीपीएसने सुसज्ज केली जातील. प्रत्येक वाहनाला आयओटी सिम कार्ड असलेले एक अँड्रॉइड मोबाईल डिव्हाइस देखील दिले जाईल, ज्यामध्ये एनएचएआय केअर मोबाईल ॲप्लिकेशन आधीच इन्स्टॉल केलेले असेल..Varanasi Airport Upgrade: वाराणसी विमानतळावर लंडन-दुबईसारखी हायटेक सुरक्षा; बायोमेट्रिक कॅमेरे, फेस रिकग्निशन अन् AI ची नजर.घटना व्यवस्थापकांना एनएचएआय केअर डॅशबोर्ड ॲप्लिकेशनने सुसज्ज असलेले अँड्रॉइड टॅब्लेट दिले जातील. NHAI ने एक २४x७ कॉल सेंटर देखील स्थापन केले आहे, जिथे प्रत्येक शिफ्टमध्ये आठ हेल्पलाइन कर्मचारी आणि एक डॉक्टर कार्यरत असतील. याव्यतिरिक्त, सर्व प्रादेशिक कार्यालये (ROs) आणि प्रकल्प अंमलबजावणी युनिट्सना NHAI केअर डॅशबोर्डची वैशिष्ट्ये आणि वापराबाबत प्रशिक्षण दिले जाईल..रुग्णवाहिका सेवा अधिक प्रतिसादक्षम बनवण्यासाठी १० प्रमुख मापदंड निश्चित करण्यात आले आहेत, ज्यांचे पालन न केल्यास दंड आकारला जाईल. उदाहरणार्थ, एनएचएआय केअर ॲप किंवा जीपीएसची उपलब्धता ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त राखणे अनिवार्य असेल. यात कोणतीही कमतरता राहिल्यास दररोज ₹२,५०० चा दंड आकारला जाईल. याव्यतिरिक्त, आपत्कालीन तिकीट एका मिनिटाच्या आत स्वीकारणे बंधनकारक आहे आणि प्रत्येक अतिरिक्त मिनिटाच्या विलंबासाठी ₹५,००० चा दंड आकारला जाईल..Pet Lovers साठी महत्त्वाची बातमी! कुत्रा-मांजर पाळता? तर आधी परवाना घ्या; लायसन्स सक्तीचे; नियम मोडल्यास काय होणार?.१० किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरासाठी रुग्णवाहिकांनी १० मिनिटांच्या आत घटनास्थळी पोहोचणे आवश्यक आहे आणि कोणत्याही विलंबासाठी प्रति घटनेमागे १०,००० रुपयांचा दंड आकारला जाईल. याशिवाय, तिकीट स्वीकारल्यानंतर एका तासाच्या आत रुग्णांना रुग्णालयात पोहोचवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यात कोणत्याही विलंबासाठी १०,००० रुपयांचा दंड आकारला जाईल. आपत्कालीन तिकीट नाकारल्यास प्रत्येक नकारासाठी १०,००० रुपयांचा दंड आकारला जाईल..भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे की, प्रकल्प क्षेत्रात रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्यास, सर्वात जवळच्या प्रकल्प रुग्णवाहिकेने तात्काळ मदत पुरवली पाहिजे. याव्यतिरिक्त, दर २४ तासांनी किमान ५ किलोमीटरची सराव चाचणी किंवा प्रात्यक्षिक कवायत घेणे आवश्यक आहे. याचे पालन न केल्यास मासिक देयकांमधून कपात केली जाईल. .Inflation: महागाईचा पुन्हा भडका! आले-लसूण अन् कांद्याने वाढवल्या चिंता; कोणत्या राज्यात महागाई सर्वाधिक? ग्रामीण भागाला मोठा फटका?.सर्व केपीआय/एसएलए अनुपालन आणि दंडाची गणना एनएचएआय केअर प्रणालीद्वारे स्वयंचलितपणे देखरेख केली जाईल. कमाल मासिक दंड ₹२.५० लाख पर्यंत असू शकतो. दंडाची रक्कम मासिक/त्रैमासिक देयकातून वजा केली जाईल. एनएचएआयने सर्व प्रकल्प संचालक आणि प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.