राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास करताना वाहनांचा अपघात होणे किंवा वाहन बंद पडणे अशा प्रसंगी वाहनचालकांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) नवीन पावले उचलली आहेत. महामार्गावर वाहनांची वाहतूक सुरू करण्यापूर्वीच रुग्णवाहिका, गस्त घालणारी वाहने आणि अपघातग्रस्त वाहने हटवण्यासाठी टो-अवे क्रेन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश प्राधिकरणाने दिले आहेत. यासंदर्भात बुधवारी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या..या निर्णयामुळे महामार्गावर अपघात किंवा वाहन बिघाड झाल्यास मदत मिळण्याची व्यवस्था आधीपासूनच कार्यरत असेल. आपत्कालीन मदत पथकांना एनएचएआयच्या १०३३ या राष्ट्रीय महामार्ग हेल्पलाइनशी जोडण्यात येणार आहे. तसेच स्थानिक पोलीस, अग्निशमन दल आणि रुग्णालयांच्या समन्वयातून ही यंत्रणा काम करणार आहे. महामार्गावरील प्रवाशांची सुरक्षितता वाढवणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत वेळेत मदत पोहोचवणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे..महामार्गावर रुग्णवाहिका कुठे तैनात असणार?सध्या वाहतुकीसाठी सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांवर अपघातांची आकडेवारी आणि संबंधित रस्त्यावरील गरजांचा विचार करून रुग्णवाहिका तैनात केल्या जाणार आहेत. यासाठी टोल प्लाझा किंवा महामार्गावरील इतर योग्य ठिकाणांची निवड केली जाईल. प्रत्येक महामार्गावरील परिस्थितीनुसार रुग्णवाहिकांच्या तैनातीचे ठिकाण निश्चित केले जाणार आहे.एनएचएआयच्या व्यवस्थापनाखाली असलेल्या महामार्गांवर रुग्णवाहिकांची उपलब्धता केंद्रीय स्तरावर नियुक्त करण्यात आलेल्या यंत्रणेमार्फत केली जाणार आहे. दुसरीकडे, महामार्गावर गस्त घालणारी वाहने आणि अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या टो-अवे क्रेनची व्यवस्था स्वतंत्र निविदा प्रक्रियेद्वारे किंवा महामार्गाच्या देखभालीच्या कामाचा भाग म्हणून करण्यात येईल..Mumbai Railway Security : २६/११ चा धडा विसरले रेल्वे प्रशासन? चर्चगेटचा बॅग स्कॅनर बंद, मेटल डिटेक्टरही निकामी; १८ वर्षांनंतरही सुरक्षेचा प्रश्न कायम.NHAI च्या अखत्यारीत नसलेल्या महामार्गांवरही सुविधानवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये केवळ एनएचएआयच्या थेट व्यवस्थापनाखालील महामार्गांचाच समावेश नाही, तर ज्या महामार्गांवर एनएचएआय टोल वसूल करते; मात्र त्यांच्या देखभालीची आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी अन्य प्राधिकरणाकडे आहे, अशा रस्त्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.अशा महामार्गांवर संबंधित प्राधिकरणांशी समन्वय साधून एनएचएआयच्या केंद्रीय यंत्रणेमार्फत रुग्णवाहिकांची व्यवस्था केली जाईल. मात्र, गस्त घालणारी वाहने आणि टो-अवे क्रेन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित महामार्ग व्यवस्थापन प्राधिकरणाची असेल..महामार्ग सुरू होण्यापूर्वीच आपत्कालीन यंत्रणा सज्जराष्ट्रीय महामार्गाचा एखादा नवीन टप्पा वाहतुकीसाठी खुला केल्यानंतर आपत्कालीन सुविधांची व्यवस्था करण्याऐवजी, तो सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच या सेवा उपलब्ध असाव्यात, यावर नवीन नियमांमध्ये भर देण्यात आला आहे. महामार्गावर वाहतूक सुरू होण्यापूर्वीच रुग्णवाहिका, गस्ती वाहने आणि टो-अवे क्रेनची व्यवस्था पूर्ण असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे महामार्ग वापरणाऱ्या वाहनचालकांना अपघात किंवा वाहन बंद पडल्याच्या परिस्थितीत मदत मिळण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..Online Gaming: PUBG मधून जुळली मैत्री; मग प्रेमाचे नाटक! गेमिंग पार्टनरनेच तरुणीचा गळा आवळला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.