देशात अल कायदाच्या 9 दहशतवाद्यांना अटक; NIA ची मोठी कारवाई

नवी दिल्ली - राष्ट्रीय तपास संस्थेनं शनिवारी अनेक ठिकाणी छापा टाकला. पश्चिम बंगाल आणि केरळमध्ये केलेल्या या कारवाईत 9 दहशतवाद्यांना अटक केली आहे. एनआयएने पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद आणि केरळमधील एर्नाकुलम इथं छापा टाकला. यात अल कायदा या दहशतवादी संघटनेच्या 9 जणांना अटक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

प्राथमिक तपासात ताब्यात घेतलेल्या अतिरेक्यांनी सोशल मीडियावर कट्टरपंथी भूमिका मांडली होती. तसंच दिल्लीसह भारतातील अनेक ठिकाणी हल्ले करण्यासाठी चिथावणीखोर पोस्ट सोशल मीडियावर केल्याचं समोर आलं असल्याची माहिती राष्ट्रीय तपास संस्थेनं म्हटलं आहे.

As per the preliminary investigation, these individuals were radicalised by Pakistan-based Al-Qaeda terrorists on social media and were motivated to undertake attacks at multiple places including the National Capital Region: National Investigation Agency

