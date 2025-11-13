दिल्लीतील ऐतिहासिक लाल किल्ल्याजवळ घडलेल्या कार स्फोटाच्या तपासाला आता राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) गती दिली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय बैठकीनंतर हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्यात आले असून, विशेष पथकाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या पथकाचे नेतृत्व नागपूरचे मूळ रहिवासी असलेले मराठमोळे आयपीएस अधिकारी विजय साखरे करणार आहेत. साखरे हे सध्या एनआयएचे अतिरिक्त महासंचालक (एडीजी) म्हणून कार्यरत असून, त्यांच्या नेतृत्वाखालील 'स्पेशल १०' पथक या स्फोटाच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे..आतापर्यंत १२ जणांचा मृत्यूस्फोटात आतापर्यंत १२ जणांचा मृत्यू झाला असून, अनेकजण जखमी आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूतान दौऱ्यादरम्यान या घटनेच्या सूत्रधारांना कठोर इशारा दिला आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर दिल्लीत घडलेल्या या स्फोटाने देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने तातडीने कारवाई करत तपास एनआयएकडे सोपवला. अमित शहा यांनी सलग बैठका घेऊन तपास यंत्रणांना सूचना दिल्या आहेत..विशेष पथकात १० वरिष्ठ अधिकारीएनआयएने तयार केलेल्या विशेष पथकात १० वरिष्ठ अधिकारी आहेत. यात दोन आयजी, दोन डीआयजी, तीन एसपी आणि इतर डीएसपी दर्जाचे अधिकारी समाविष्ट आहेत. हे पथक घटनास्थळी पोहोचले असून, पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. देशभरातील तपास यंत्रणांचे लक्ष आता या प्रकरणावर केंद्रित झाले आहे..विजय साखरे हे नागपूरचे मूळ रहिवासीविजय साखरे हे नागपूरचे मूळ रहिवासी असून, विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (व्हीएनआयटी) आणि आयआयटी दिल्लीचे माजी विद्यार्थी आहेत. १९९६ मध्ये यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्यांनी भारतीय पोलीस सेवेत (आयपीएस) प्रवेश केला. केरळ केडरचे हे अधिकारी असून, तेथे अनेक महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी काम केले आहे. डॅशिंग आणि धाडसी अधिकारी म्हणून त्यांची ख्याती आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच त्यांची एनआयएमध्ये एडीजी म्हणून नियुक्ती झाली. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित अनेक गुंतागुंतीच्या प्रकरणांचा तपास त्यांनी यशस्वीपणे हाती घेतला आहे..Delhi Blast: 6 डिसेंबर रोजी मोठ्या हल्ल्याची तयारी, पण 10 नोव्हेंबरलाच केला स्फोट; दहशतीच्या डॉक्टरांचा कट कसा फसला?.स्फोट दहशतवादी कटाचा भागलाल किल्ला मेट्रो स्टेशनाजवळील हा स्फोट दहशतवादी कटाचा भाग असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. साखरे यांच्या पथकासमोर स्फोटाचे कारण, सूत्रधार आणि संभाव्य कटाचा पर्दाफाश करण्याचे मोठे आव्हान आहे. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, हे पथक सीसीटीव्ही फुटेज, साक्षीदारांच्या जबान्या आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांच्या आधारे तपास पुढे नेेणार आहे..दिल्लीसह संपूर्ण देश हादरलाया घटनेने दिल्लीसह संपूर्ण देश हादरला आहे. सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर असून, राजधानीत अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. विरोधकांनी सरकारवर टीका करत सुरक्षेतील त्रुटींचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मात्र, गृहमंत्रालयाने हे प्रकरण गंभीरतेने हाताळत असल्याचे स्पष्ट केले आहे..तपासाकडे विशेष लक्षविजय साखरे यांच्या नेतृत्वाखालील पथक लवकरात लवकर सत्य उघड करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नागपूरशी त्यांचा संबंध असल्याने महाराष्ट्रातही या तपासाकडे विशेष लक्ष लागले आहे. .Delhi Car Blast : दिल्ली स्फोटातील कार कोण चालवत होतं? डीएनए जुळला, धक्कादायक माहिती समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.