निकोलस मादुरोंचे अपहरण अन् भारताची कोंडी!

नवी दिल्ली : दक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो व त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांचे 3 जानेवारी रोजी अमेरिकेने अपहरण केले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या आदेशानुसार `ऑपरेशन एबसोल्यूट रिझॉल्व्ह’ ही लष्करी कारवाई करून मध्यरात्री त्यांना व त्यांच्या पत्नीला अटक करून तत्काळ प्रथम जहाज व नंतर हवाईमार्गे न्यू यॉर्क येथे आणले गेले. .मॅनहॅटनमधील न्यायालयात त्यांच्यावर मादक पदार्थांची तस्करी व दहशतवाद (नार्को टेररिस्ट) आदी गुन्ह्यांखाली खटला चालविला जाणार असून, त्यात त्यांना व पत्नीला किमान वीस ते तीस वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तज्ञांनुसार हा खटला दोन ते तीन वर्ष चालेल. ट्रम्प तेवढ्यावर थांबलेले नाही, तर त्यांनी तोच न्याय ``कोलंबियाचे राष्ट्राध्य़क्ष गुस्तावो पेड्रो यांनाही लावला जाईल,’’ असे जाहीर केले. मेक्सिकोवरही कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला. क्युबाकडेही त्यांची नजर वळली आहे. ग्रीनलँड काबीज करण्याचा पुनरूच्चारही त्यांनी केला. इराणमध्ये उसळलेल्या जनक्षोभात ``इराण सरकारने लोकांना ठार केले,’’ तर अमेरिका हस्तक्षेप करील, असा गंभीर इशारा दिला..मादुरो यांना अमेरिकेत आणताच त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील उपराष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रीग्ज यांचा अंतरिम अध्यक्षपदी शपथविधी झाला. तथापि, लोकप्रिय विरोधीपक्षनेत्या व नोबेल पारितोषक विजेत्या मारिया कोरीना माचाडो संधि नाकारण्यात आली. याचे कारण, मादुरो यांच्या सरकारची घडी तत्काळ बदलल्यास रिमोट कंट्रोलने शासन चालविताना बऱ्याच अडचणी येतील, याचा अंदाज ट्रम्प यांना आला असणार. त्यांच्या वतीने परराष्ट्र मंत्री मार्को रूबियो व संरक्षण मंत्री पीट हेगसेठ व्हेनेझुएलाचे शासन चालविणार आहेत..मादुरो दाम्पत्याच्या अटकेमुळे दक्षिण अमेरिकेतील राजकारण व समाजकारण ढवळून निघाले आहे. त्याचे पडसाद केवळ या परिसरात पडलेले नाहीत, तर त्यामुऴे युरोप, चीन, रशिया, इराण आदी राष्ट्रांची चिंता कमालीची वाढली आहे. मादुरोंचे अपहरण झाले, त्या दिवशी दुपारी चीनच्या शिष्टमंडळाबरोबर त्यांची परस्पर सहकार्याबाहत चर्चा झाली होती. व्हेनेझएलाकडून चीन प्रामुख्याने खनिज तेल व गॅस आयात करतो. रशिया व्हेनेझुएलाला शश्स्त्रास्त्रांची निर्यात करतो..या आक्रमणाचा ब्रिक्स संघटनेतील चीन व रशिया यांनी, तसेच दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझील, चिली, कोलंबिया, मेक्सिको, उरूग्वे व युरोपातील स्पेन या देशांनी जोरदार निषेध केला. ही कारवाई आंतरराष्ट्रीय संकेत व नियमांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप केलाय. परंतु, भारताने अमेरिकेचे नाव न घेता `ही घटना चिंता निर्माण करणारी आहे,’’ असे गुळमुळीत निवेदन केले. त्यामुळे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ट्रम्प यांचे भय वाटते, अशी टीका विरोधक करीत आहे. .जखमेवर मीठ चोळावे, तशी त्यात भर पडली ती ट्रम्प यांच्या वक्तव्याची. एअरफोर्स वन मध्ये पत्रकारांशी बोलताना मोदी हे चांगले गृहस्थ आहेत, असे सांगत ``भारताने रशियन खनिज तेल आयातीत घट केल्याचा उल्लेख करून आपण दिलेल्या इशाऱ्यामुळेच ते झाले,’’ असेही ट्रम्प यांनी सांगून टाकले. `(माझ्या) मनाप्रमाणे गोष्टी झाल्या नाही, तर व्यापारातील जकातीचे प्रमाणही वाढवीन,’’ असा इशारा दिला. भारत त्यामुळे केवळ कोंडीत अडकलेला नाही, तर एक प्रकारे मोदींची गोची झाली आहे..दक्षिण आशियात लोकशाही असलेला भारत मित्रस्थानी राहावा, असे अमेरिकेला वाटते. तरीही भारताने रशिया व चीनच्या गोटात जाऊ नये, यासाठी अमेरिकेचा दबाव कायम असून, त्याचाच परिणाम म्हणून अमेरिका भारत दरम्यान होऊ घातलेला व्यापारविषयक करार भिजत ठेवण्यात आला आहे..`ऑपरेशन सिंधूर’ होऊनही पाकिस्तानने दहशतवादी कारवाया सोडलेल्या नाही. दुसरीकडे, बांगला देश मधील तापलेले वातावरण भारताला भोवण्याची चिन्हं आहेत. दिवंगत पंतप्रधान खालेदा झिया यांच्या अंत्यसंस्काराला परराष्ट्र मंत्री डॉ जयशंकर ढाक्यास गेले, त्यांनी खालेदापुत्र व संभाव्य पंतप्रधान तारिक रहमान यांची भेट घेतली. परंतु, बांगला देशमधील हिंदूविरूद्ध होणारे हल्ले थांबलेले नाहीत, की ``घुसखोरांना (बांगला देशी) देशातून हुसकावून लावले जाईल,’’ असे वारंवार घोषित करणाऱ्या गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्यामुळे मुस्लिमांविरूदध निर्माण झालेली संतापाची लाट सरलेली नाही. .त्यात रोज भर पडत असून, तथाकथित हिंदुरक्षक संघटनांची मजल हिंदूंना तलवारी वाटण्यापर्यंत गेली आहे. मोदी व शहा केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहेत. काही झाले, तरी पश्चिम बंगालमधील निवडणुका जिंकण्याचे लक्ष्य मोदी शहा यांनी ठेवल्याने समजातील तेढ वाढून त्याचे रूपांतर नागरी युद्ऎधात होण्याची दाट शक्यता संभवते. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीत हजारो शिखांचे शिरकाण झाले, त्या दिवसात वातावरणात इतके भय निर्माण झाले होते, की हिंदू संघटनांनी घरोघरी जाऊन शिखांच्या हल्ल्यापासून वाचविण्यासाठी हिंदूंना त्रिशुळ देण्याची मोहीम चालविली होती. त्यामुळे, नवे वर्ष देशाच्या व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तणावाचे जाणार, यात शंका नाही..गेले काही महिने ट्रम्प हे जगातील अर्धा डझन युद्ध संपुष्टात आणल्याचे श्रेय घेत होते व त्यासाठी शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळेल, अशी अपेक्षा करीत होते. ``त्यांना ते मिळावे,’’ अशी जाहीर इच्छा व मागणी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांनी केली होती. मादुरो यांच्यावरील कारवाई नंतर पाकिस्तानने व्हेनेझुएलातील परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली व सर्वांनी राष्ट्रसंघाच्या जाहीरनाम्याशी निष्ठा व्यक्त करावी, अशी मागणी केली. भारताने राष्ट्रसंघाच्या जाहीरनाम्याचा उल्लेखही आपल्या प्रतिक्रियेत व्यक्त केला नाही. असे दिसते, की या जाहीरनाम्याला आता काही अर्थ उरलेला नाही. .रशियाने त्याची दखल न घेता 2014 मध्ये युक्रेनचा अविभाज्य प्रदेश असलेल्या क्रिमियावर आक्रमण करून त्यावर कब्जा केला. त्यानंतर युक्रेनविरूद्ध सुरू केलेले युद्ध गेली चार वर्ष सुरू आहे. इस्त्रायल व हमास चे युद्ध संपुष्टात आलेले नाही. त्यात हजारो लोकांचा बळी जाऊऩ व इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंन्यामिन नेतन्याहू व संरक्षण मंत्री योव्ह गॅलंट यांना द हेगमधील आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीविषयक न्यायलयाने (इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट) `युद्धखोर गुन्हेगार’ असे जाहीर करूनही त्यांना कुणीही हात लावू शकलेले नाही. सारांश, चीनने तैवानवर आक्रमण करून त्या देशावर कब्जा केला, तर कोणत्या न्यायाने तैवानच्या मदतीस अमेरिका धावून जाणार? राष्ट्रसंघ बघ्याची भूमिका घेण्याशिवाय आणखी काय करणार? असे प्रश्न उपस्थित होतात..2025 च्या ग्लोबल पीस इंडेक्सनुसार, ``आज जगातील 92 देशात तब्बल 59 युद्धसदृषश संघर्ष चालू आहेत. आंतरराष्ट्रीय रेडक्रॉस नुसार, सशस्त्र संघर्षांचे प्रमाण 2025 मध्ये 130 वर जाऊन पोहोचले आहे.’’ त्यात वर उल्लेखिलेल्या संघर्षांव्यतिरिक्त सिरिया, साहेल प्रदेश (माली, बुरकीना फासो, नायजर), येमेन, इराक, लेबॅनन, डीआर कॉंगो, सुदान, सोमालिया, इथिओपिया, अफगाणिस्तान, म्यानमार, आर्मेनिया, म्यानमार, थायलँड, कंबोडिया आदींचा प्रामुख्याने समावेश होतो..व्हेनेझुएलावर कारवाई करून ट्रम्प यांनी 1823 मधील `मन्रो डॉक्टरीन चे पुनरूज्जीवन केले आहे. तिला आता `डॉन्रो डॉक्टरीन’ (डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सिद्धांत) असे नवे नाव देण्यात आले आहे. या सिद्धांततानुसार, पश्चिम गोलार्धातील देशांवर अमेरिकेचे अधिपत्य राहील व त्यात कोणतीही युरोपीय सत्ता वसाहतवाद अथवा अधिपत्य गाजवू शकणार नाही. गेल्या काही वर्षात पश्चिम गोलार्धातील दक्षिण अमेरिकेतील देशांत रशिया या युरोपीय व चीन या आशियायी देशांनी बराच शिरकाव केलाय. अमेरिकेपेक्षा या देशांबरोबर मेक्सिको, ब्राझील, व्हेनेझुएला, कोलंबिया, चिली आदी देशांचे संबंध सुधारले. .``त्यामुळे अमेरिकेच्या अधिपत्याला धोका पोहोचत आहे,’’ असा ट्रम्प यांचा युक्तिवाद आहे. अर्थात, हा युक्तिवाद दक्षिण अमेरिकेतील देशांच्या स्वातंत्र्याला छेद देणार आहे. त्याचे ट्रम्प यांना सोयरसुतक नाही. त्यांना फक्त दिसते आहे, ते व्हेनेझुएलाच्या खनिज तेलाचे जगातील सर्वाधिक साठे. ``अमेरिकेतील तेल उत्पादन करणाऱ्या कंपन्याना तेथे पाठविले जाईल,’’ असे त्यांनी जाहीर केले. ``अमेरिकेतून व्हेनेझुएलाचे सरकार चालविले जाईल,’’ असेही ते म्हणाले. याचा अर्थ, व्हेनेझुएलावर अमेरिकेचे पूर्ण नियंत्रण राहाणार..त्यात भर पडली आहे, ती 2025 च्या अखेरीस अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या `पॅक्स सिलिका (पॅक्स म्हणजे शांतता व स्थिरता व सिलिका म्हणजे चिप्ससाठी आवश्यक असणारे सिलिकॉन)’ या गटाची. महत्वाचे तंत्रज्ञान उदा. सेमिकंडक्टर्स, (अर्धावाहक), कृत्रिम बुद्धिमत्ता या संदर्भात शिष्टाई प्रस्थापित करून निरनिराळ्या धातूंच्या बदल्यात काँम्प्युटर चिप्स, तसेच खनिज तेलावर कब्जा करणे हा उद्देश आहे. या गटात अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, द नेदरलँड्स, ब्रिटन, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिरात व ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश असून, भारताला मात्र वगळण्यात आले आहे. या गटाला पाठिंबा आहे, तो सॅमसंग, एएसएमएल (एडव्हान्स सेमिकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी), सोनी आणि हिताची या कंपन्यांचा..प्रश्न आहे, तो वारंवार मोदी व भारताला दोष देऊन चीन व रशियापासून भारताला दूर ठेवण्याचे उद्दीष्ट ट्रम्प कसे साध्य करणार, याचा. दुसऱ्यावेळी सत्ता हाती आल्यानंतर ट्रम्प यांचा राजकीय प्रवास `स्वघोषित शांतिदूत’ यापासून ते अमेरिकेचे हित साधण्याच्या नावाखाली कोणतेही आक्रमक पाऊल उचलणारे नेते, असा झाला आहे. नव्या वर्षात पदार्पण केल्या केल्या पहिल्याच आठवड्यातील या घटनेमुळे जगापुढे आणखी काय काय वाढून ठेवले आहे, याचा अंदाज करणे कठीण. परंतु, ट्रम्प यांच्यासह पुतिन, नेतन्याहू, शी जिनपिंग यांच्या महत्वाकांक्षा कोणत्या दिशेने जाणार, याबाबत गंभीर विचार करीत भारताला तारेवरची कसरत करावी लागणार, हे निश्चित. 