देश

निकोलस मादुरोंचे अपहरण अन् भारताची कोंडी!

निकोलस मादुरोंच्या कथित अपहरणानंतर ट्रम्प यांच्या आक्रमक धोरणांनी जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या घडामोडींमुळे भारतासमोर परराष्ट्र धोरणाची कठीण कसरत उभी राहिली आहे.
Global Conflicts and the Decline of International Norms

Global Conflicts and the Decline of International Norms

Sakal

विजय नाईक,दिल्ली
Updated on

नवी दिल्ली : दक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो व त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांचे 3 जानेवारी रोजी अमेरिकेने अपहरण केले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या आदेशानुसार `ऑपरेशन एबसोल्यूट रिझॉल्व्ह’ ही लष्करी कारवाई करून मध्यरात्री त्यांना व त्यांच्या पत्नीला अटक करून तत्काळ प्रथम जहाज व नंतर हवाईमार्गे न्यू यॉर्क येथे आणले गेले.

Loading content, please wait...
Donald Trump
political
global news
usa
Conflict
International

Related Stories

No stories found.