Nipani : सेवानिवृत्त सैनिकाचा फोडला बंगला; तब्बल 22 तोळे सोने पळवल्याने खळबळ, कुटुंब अंत्यसंस्काराला गेल्याचं पाहून साधला डाव

निपाणी (बेळगाव) : शहराबाहेरील अष्टविनायक नगरातील बंद बंगल्याचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी तब्बल २२ तोळ्यांच्या दागिन्यांची चोरी (Nipani Crime Update) केली. बंद घराला लक्ष्य करून चोरट्यांनी चांदीच्या दागिन्यांसह रोख २५ हजार रुपये पळविले. बुधवारी (ता. २६) दुपारी उघडकीस आलेल्या या घटनेमुळे उपनगरांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. राजू कृष्णा घाटगे असे चोरी झालेल्या घर मालकाचे नाव आहे..याबाबतची अधिक माहिती अशी, राजू घाटगे यांचे मूळ गाव कणगला आहे. त्यांनी सैन्यदलातून निवृत्त (Indian Army) झाल्यानंतर १४ वर्षांपूर्वी येथील अष्टविनायक नगरात बंगला बांधला आहे. त्यामध्ये पती-पत्नी व दोन मुले राहतात. दोन दिवसांपूर्वी त्यांच्या सासऱ्यांचे निधन झाले होते. त्यामुळे ते घराला कुलूप लावून कुटुंबासमवेत ईश्वरपूर येथे गेले होते..बुधवारी (ता. २६) दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास अष्टविनायक नगरात परतल्यानंतर चोरीची घटना लक्षात आली. चोरट्यांनी बाहेरील गेटवरून चढून घराच्या दारापर्यंत प्रवेश केला. त्यानंतर दरवाजाचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. बेडरूममध्ये असलेली तिजोरी व इतर साहित्य विस्कटून टाकले. या चोरीत आठ तोळ्यांचा लक्ष्मीहार, पाच तोळ्यांच्या दोन चेन, साडेतीन तोळ्यांचे हातातील कडे, एक तोळ्याच्या तीन अंगठ्या, अर्धा तोळ्याचे गंठण, अर्धा तोळ्यांचे झुमके, अर्धा किलोचे चांदीचे दागिने आणि रोख २५ हजार रुपयांचा समावेश आहे..VIDEO : कराड–पाटण मार्गावर दारु पिऊन तरुणीचा रस्त्यावर धिंगाणा; बोनेटवर बसून गाड्या अडवत घातला गोंधळ, दगडफेकही केली.दरम्यान, सायंकाळी उशिरा बेळगाव येथून श्वान पथक आणि ठसे तज्ज्ञांना पाचारण केले होते. यावेळी घरासमोरील खणीच्या परिसरात महामार्गाकडे चोरटे गेल्याचे दाखविले. दुपारनंतर पोलिस उपनिरीक्षक रमेश पवार व पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन प्राथमिक माहिती संकलित केली. बसवेश्वर चौक पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा नोंदविण्याचे काम सुरू होते..अंधाराचा फायदा घेऊन चोरीअष्टविनायकनगर परिसरात मोठी खण आहे. परिसरात अनेक कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. बऱ्याच महिन्यांपासून या परिसरातील पथदीप बंद आहेत. याबाबत नगरपालिकेला कळवूनही पथदीप लावण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे चोरट्यांनी अंधाराचा फायदा घेऊन ही चोरी केल्याची तक्रार परिसरातील नागरिकांनी केली..