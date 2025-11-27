देश

Nipani : सेवानिवृत्त सैनिकाचा फोडला बंगला; तब्बल 22 तोळे सोने पळवल्याने खळबळ, कुटुंब अंत्यसंस्काराला गेल्याचं पाहून साधला डाव

Major Gold Theft Reported in Asthavinayak Nagar, Nipani : निपाणीतील अष्टविनायक नगरातील बंद बंगल्याचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी २२ तोळे सोन्याचे दागिने व २५ हजार रुपये लंपास केले. घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
Nipani Crime Update

निपाणी (बेळगाव) : शहराबाहेरील अष्टविनायक नगरातील बंद बंगल्याचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी तब्बल २२ तोळ्यांच्या दागिन्यांची चोरी (Nipani Crime Update) केली. बंद घराला लक्ष्य करून चोरट्यांनी चांदीच्या दागिन्यांसह रोख २५ हजार रुपये पळविले. बुधवारी (ता. २६) दुपारी उघडकीस आलेल्या या घटनेमुळे उपनगरांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. राजू कृष्णा घाटगे असे चोरी झालेल्या घर मालकाचे नाव आहे.

