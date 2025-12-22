Cricketer Heart Attack : मैदानावरच क्रिकेट खेळताना हृदयविकाराचा झटका; क्रिकेटपटूचा दुर्दैवी अंत, छातीत दुखू लागले अन्...

निपाणी (बेळगाव) : येथील म्युनिसिपल हायस्कूल मैदानावर क्रिकेट खेळताना हृदयविकाराच्या धक्क्याने क्रिकेटपटूचे निधन (Nipani Cricket Death) झाल्याची घटना रविवारी (ता. २१) सकाळी घडली. रियाज ऊर्फ चांद नूर मोहम्मद उस्ताद (वय ५१ रा. निपाणी) असे निधन झालेल्या खेळाडूचे नाव आहे. .रियाज यांच्या जाण्याने शहर परिसरातील खेळाडूंसह सर्व स्तरातून हळहळ व्यक्त होत आहे. याबद्दल माहिती अशी, आज सकाळी रियाज नेहमीप्रमाणे मित्रांसोबत युनिसिपल हायस्कूलच्या मैदानावर (Cricketer Heart Attack) क्रिकेट खेळण्यासाठी आले होते. क्रिकेट खेळताना अचानक त्यांच्या छातीत दुखू लागले. काही वेळातच ते खाली कोसळले..Honor Killing Case : 40 वर्षाच्या तरुणाचं 19 वर्षाच्या तरुणीवर प्रेम; मुलीच्या घरात कळताच बापानं गाडीतच गळा चिरून केली प्रियकराची हत्या.दरम्यान, त्यांना उपचारासाठी त्वरित रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पण त्यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला असल्याचे सांगण्यात आले. रियाज शहरातील विविध स्पोर्टस् क्लब, क्रीडा संघटना सोबत खेळत होते. कर्नाटक, महाराष्ट्र व गोवा राज्यात त्यांनी क्रिकेट स्पर्धेत सहभाग घेऊन उल्लेखनीय यश मिळवले होते. तरुणांना त्यांचे क्रिकेटसाठी नेहमी मार्गदर्शन असायचे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.