देश

Cricketer Heart Attack : मैदानावरच क्रिकेट खेळताना हृदयविकाराचा झटका; क्रिकेटपटूचा दुर्दैवी अंत, छातीत दुखू लागले अन्...

Cricketer Suffers Fatal Heart Attack During Match : निपाणी येथे क्रिकेट खेळताना ५१ वर्षीय रियाज उस्ताद यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आला. मैदानावरच ते कोसळले असून त्यांच्या निधनाने क्रीडाप्रेमींमध्ये शोककळा पसरली.
Nipani Cricket Death

Nipani Cricket Death

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

निपाणी (बेळगाव) : येथील म्युनिसिपल हायस्कूल मैदानावर क्रिकेट खेळताना हृदयविकाराच्या धक्क्याने क्रिकेटपटूचे निधन (Nipani Cricket Death) झाल्याची घटना रविवारी (ता. २१) सकाळी घडली. रियाज ऊर्फ चांद नूर मोहम्मद उस्ताद (वय ५१ रा. निपाणी) असे निधन झालेल्या खेळाडूचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Nipani
Cricketer
heart attack
Cricketer News
Belagavi
heart attack symptoms

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com