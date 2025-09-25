देश

Belagav Bank Election : ...तर अण्णासाहेब जोल्ले विरुद्ध उत्तम पाटील यांच्यात रंगणार हायहोल्टेज लढत; जारकीहोळींचा पाठिंबा कोणाला?

Nipani gets district bank election representation for the first time : निपाणी तालुक्यातून पहिल्यांदाच जिल्हा बँक संचालकपदासाठी निवडणुकीची शक्यता
Belagav District Bank-Election

Belagav District Bank-Election

राजेंद्र हजारे
निपाणी : बेळगाव जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळासाठी निवडणूक (Belagav District Bank-Election) होणार आहे. पक्षनिरपेक्षपणे अनेक नेते एकमेकांना मदत करत आहेत. भाजप नेते काँग्रेसला व काँग्रेस नेते भाजपला मदत करत असल्याचे चित्र दिसत असताना निपाणी तालुक्यातून पहिल्यांदा होणाऱ्या संचालकपदासाठी निवडणूक लागण्याची शक्यता आहे. अण्णासाहेब जोल्ले (Annasaheb Jolle) यांची तयारी पूर्ण झाली असतानाच आता उत्तम पाटीलही रिंगणात उतरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

