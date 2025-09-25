Belagav Bank Election : ...तर अण्णासाहेब जोल्ले विरुद्ध उत्तम पाटील यांच्यात रंगणार हायहोल्टेज लढत; जारकीहोळींचा पाठिंबा कोणाला?

निपाणी : बेळगाव जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळासाठी निवडणूक (Belagav District Bank-Election) होणार आहे. पक्षनिरपेक्षपणे अनेक नेते एकमेकांना मदत करत आहेत. भाजप नेते काँग्रेसला व काँग्रेस नेते भाजपला मदत करत असल्याचे चित्र दिसत असताना निपाणी तालुक्यातून पहिल्यांदा होणाऱ्या संचालकपदासाठी निवडणूक लागण्याची शक्यता आहे. अण्णासाहेब जोल्ले (Annasaheb Jolle) यांची तयारी पूर्ण झाली असतानाच आता उत्तम पाटीलही रिंगणात उतरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..जिल्हा बॅंकेसाठी पहिल्यांदाच निपाणी तालुक्याला प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. नवीन तालुका झाल्यानंतर पहिल्यांदाच स्वतंत्र संचालकपदासाठी निवडणूक होणार आहे. श्री. जोल्ले यांनी जारकीहोळी यांच्याशी युती करून पॅनेल करण्याचे काम सुरू करून प्रचाराला गती दिली आहे. दुसरीकडे विरोधी पॅनेलचे चित्र स्पष्ट नसले तरी निपाणीतून जोल्ले विरोधी शक्ती उत्तम पाटील यांना निवडणूक लढविण्यासाठी तयार करत आहेत. त्यातून नुकत्याच बोरगाव येथील संस्थेच्या कार्यक्रमात काँग्रेस नेत्यांनी उपस्थिती दर्शवून उत्तम पाटील यांच्यासोबत राहण्याची ग्वाही दिल्याने निपाणीतून निवडणूक होण्याची शक्यता बळावली आहे..'आपण पाकिस्तानशी हस्तांदोलन करायला हवे होते'; भारत-पाक सामन्यावर कारगिल युद्धाचा दाखला देत काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांचं मोठं विधान.पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी आणि आमदार भालचंद्र जारकिहोळी यांच्या नेतृत्वाखाली अण्णासाहेब जोल्ले यांची बिनविरोध निवड करून घेण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. तरीही काही नेते उत्तम पाटील यांना उमेदवारी देण्याची कसरत सुरू करत असल्याने निवडणूक बिनविरोध होण्याबाबत शंका निर्माण झाली आहे..त्यातच उत्तम पाटील यांच्याशी जारकीहोळी कुटुंबातील नेत्यांचे संबंध चांगले असल्याने ते निवडणूक होऊ देणार का? हाही प्रश्न आहे. अलीकडेच काही काँग्रेस नेत्यांनी उत्तम पाटील यांनी जिल्हा बँकेची निवडणूक लढविल्यास आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ, असे सांगितल्याने निवडणुकीत रंग येण्याची चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.