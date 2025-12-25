निपाणी (बेळगाव) : येथील चिक्कोडी रोडवर झालेल्या अपघातात ट्रॅक्टर-ट्रॉलीचे चाक डोक्यावरून गेल्याने दुचाकीस्वार जागीच (Fatal Tractor Trolley Accident) ठार झाला. बुधवारी (ता. २४) रात्री ही घटना घडली. संतोष छानराव आंबले (वय ६५, रा. निपाणी) असे मृत दुचाकीस्वाराचे नाव आहे. .घटनेची नोंद बसवेश्वर चौक पोलिसांत (Police) झाली आहे. याबद्दल घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, संतोष आंबले हे काल रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास चिक्कोडी रोडवरून दुचाकी (केए २३ इटी ४४६०) वरून जात होते. चिक्कोडी रोडवरील निपाणी बसस्थानक प्रवेशव्दाराच्या पुढे जासूद कॉम्प्लेक्सनजीक आल्यावर आंबले यांची दुचाकी व ट्रॅक्टर यांच्यात अपघात झाला. या घटनेत आंबले हे दुचाकीवरून खाली कोसळले..VIDEO : 'हे हिंदू राष्ट्र आहे…' म्हणत गोरक्षकाने फूटपाथवर बसून ख्रिसमसचे साहित्य विकणाऱ्यांना धमकावलं; त्यांना हाकलवून लावण्याचा प्रयत्न.यावेळी चालकाने तसाच ट्रॅक्टर पुढे हाकलल्याने ट्रॅक्टर-ट्रॉलीचे चाक आंबले यांच्या डोक्यावरून गेले. या घटनेत आंबले यांच्या डोक्याचा चेंदामेंदा झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनास्थळी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली. यावेळी चिक्कोडी रोडवरील वाहतूक बराच वेळ ठप्प झाली..डोक्याचा चेंदामेंदा झाल्याने आंबले यांची बराच वेळ ओळख पटत नव्हती. अखेर आंबले कुटुंबीयांचे नातेवाईक आल्यानंतर ओळख पटली. घटनास्थळी पोलिसांनी धाव घेऊन पंचनामा केला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी महात्मा गांधी रुग्णालयात पाठविण्यात आला. त्यानंतर वाहतूक पूर्ववत झाली..आंबले प्रसिद्ध व्यावसायिकसंतोष आंबले यांचा मुरगूड रोडवर फॅब्रिकेशनचा व्यवसाय होता. व्यवसायाच्या माध्यमातून आंबले यांचा जनसंपर्क चांगला होता. त्यामुळे आंबले यांच्या जाण्याने शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे..'तडफडून तडफडून मरण्यापेक्षा..'; तलाकनंतर मुस्लिम महिलेने रडत रडत कापला 'Happily Divorced' केक, VIDEO पाहून अनेकांच्या डोळ्यात अश्रू.वाहतूक कोंडीचा प्रश्न ऐरणीवरबुधवारी सायंकाळी बसस्थानक सर्कल परिसरात सतत वाहतूक कोंडी होत होती. त्यामुळे चिक्कोडी रोड, मुरगुड रोड, जुना पी. बी. रोडवर वाहनांच्या रांगाच्या रांगा लागल्या होत्या. सध्या येथून उसाच्या वाहनांचा अडथळा वाढला आहे. अपघाताच्या निमित्ताने रोडवरील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.