निपाणीत भीषण अपघात; ट्रॅक्टर-ट्रॉलीचे चाक डोक्यावरून गेल्याने प्रसिद्ध व्यावसायिक जागीच ठार, डोक्‍याचा झाला चेंदामेंदा, ओळखही पटत नव्हती!

Fatal Road Accident on Chikkodi Road, Nipani : निपाणीतील चिक्कोडी रोडवर ट्रॅक्टर-ट्रॉलीच्या अपघातात दुचाकीस्वार संतोष आंबले यांचा मृत्यू झाला असून बसस्थानकाजवळील घटनेची पोलिसांत नोंद झालीये.
सकाळ डिजिटल टीम
निपाणी (बेळगाव) : येथील चिक्कोडी रोडवर झालेल्या अपघातात ट्रॅक्टर-ट्रॉलीचे चाक डोक्यावरून गेल्याने दुचाकीस्वार जागीच (Fatal Tractor Trolley Accident) ठार झाला. बुधवारी (ता. २४) रात्री ही घटना घडली. संतोष छानराव आंबले (वय ६५, रा. निपाणी) असे मृत दुचाकीस्वाराचे नाव आहे.

