Nirav Modi: प्रत्यार्पण खटला पुन्हा सुरू करा; नीरव मोदीस मानसिक आणि शारीरिक छळाची भीती

नवी दिल्ली : फरार हिरे व्यापारी आणि पंजाब नॅशनल बँक गैरव्यवहाराचा मुख्य आरोपी नीरव मोदी याने ब्रिटनमधील प्रत्यार्पण खटला पुन्हा सुरू करावा अशी मागणी करत वेस्टमिन्स्टिर न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे..भारतात पाठविण्यात आले तर विविध तपास यंत्रणांकडून चौकशी होईल आणि त्यामुळे त्यांना शारीरिक व मानसिक छळ होऊ शकतो, असा दावा नीरव मोदी याने याचिकेत केला आहे..नीरव मोदी याने भारतात येण्यापासून वाचण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अनेक याचिका दाखल केल्या आहेत. आता त्याने प्रत्यार्पण खटला पुन्हा सुरू करण्यासाठी वेस्टमिन्स्टिर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे..सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात तपास करणाऱ्या संस्था वेस्टमिनीस्टर न्यायालयात मागील आश्वासनाचा पुनरुच्चार करू शकतात..Vijay Mallya : विजय माल्ल्या, नीरव मोदीचे लवकरच प्रत्यार्पण ? ब्रिटीश टीमने केला तिहार जेलचा दौरा.नीरव मोदीचे प्रत्यार्पण झाल्यानंतर त्याच्यावर भारतीय कायद्यानुसार खटला चालविला जाईल आणि त्याची कोणत्याही प्रकारची चौकशी केली जाणार नाही, असे आश्वासन तपासकर्त्यांकडून देण्यात आले आहे. यासंदर्भात एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, याप्रकरणात आरोपपत्र दाखल असून आता त्याच्या चौकशीची गरज नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.