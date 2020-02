निर्भया बलात्कार प्रकरण : अखेर तो निर्णय झालाच!

नवी दिल्ली : निर्भया बलात्कार प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज (ता. ५) महत्त्वाचा निर्णय दिला. चारही दोषींना एकाच दिवशी फाशी होईल तसेच चारही जाणांना कायदेशीर पर्यायांचा वापर करण्यासाठी फक्त एका आठवड्याचा आवधी देण्यात आला आहे. या निर्णयाचे स्वागत करत निर्भयाच्या आईन आशादेवी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: I welcome Delhi High Court's verdict. It gives all 4 convicts 1 week to resort to all legal remedies available to them. After this, the convicts should be hanged soon. pic.twitter.com/i67pUPFIQ2

— ANI (@ANI) February 5, 2020