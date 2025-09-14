देश
Finance Minister Nirmala Sitharaman: ‘विमा सुधारणा’ हिवाळी अधिवेशनात शक्य: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ; विमा क्षेत्रातील ‘एफडीआय’ची मर्यादा वाढणार
Big Boost for Insurance Sector: पॉलिसी धारकांचे हित जोपासणे, त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी योजना आणणे आणि विमा क्षेत्रात जास्त कंपन्यांना प्रवेश देत स्पर्धात्मकता वाढवणे हा एफडीआय मर्यादा वाढविण्यामागचा उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
नवी दिल्ली: ‘‘विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा ४७ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत नेण्याची मुभा देण्याच्या दृष्टीने संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात विमा सुधारणा विधेयक सादर केले जाण्याची शक्यता आहे,’’ असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सांगितले. सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात या क्षेत्रातील एफडीआयची मर्यादा वाढवण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे स्पष्ट केले होते.