सहा वर्षीय मुलीवर बलात्कार प्रकरणी राहुल गांधींचे मौन; सितारमण यांचा निशाणा

नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी हाथरसला जाऊन पीडितेच्या कुटुंबियांची भेट घेतली होती. आता बिहारमध्ये राहणाऱ्या एका मुलीवर पंजाबमध्ये बलात्कार झाल्याची घटना घडली आहे. त्यावरून भाजपने राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावर निषाणा साधताना म्हटलं की, ट्विट फ्रेंडली नेते राहुल गांधी या घटनेबद्दल एकही शब्द बोलले नाहीत. त्यांनी एकही ट्विट केलं नाही की नाराजीसुद्धा व्यक्त केली नाही की पिकनिकसुद्धा केली नाही असं म्हणत हाथरसप्रमाणे टांडा इथं भेट दिली नसल्यावरून राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार टीका केली. काँग्रेसनं या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी पुढे यायला हवं होतं असंही निर्मला सितारमण यांनी म्हटलं.

The pretentious Congress has not said a word. The tweet-friendly Rahul Gandhi hasn't tweeted on the Hoshiarpur incident. There's been no outrage. And no picnic, either: Smt. @nsitharaman pic.twitter.com/csHlUZHPGl

— BJP (@BJP4India) October 24, 2020