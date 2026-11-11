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Jharkhand News : निशा भगत यांच्या मृत्यूची राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडून दखल; झारखंड सरकारला सात दिवसांची मुदत, कुटुंबीयांची सीबीआय चौकशीची मागणी

Nisha Bhagat Death Case: आदिवासी कार्यकर्त्या निशा कुमारी भगत यांच्या मृत्यूप्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. झारखंड सरकारला सात दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Nisha Bhagat Death Case:

Nisha Bhagat Death Case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रांची : आदिवासी कार्यकर्त्या निशा कुमारी भगत यांच्या मृत्यूप्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने (एनसीएसटी) मंगळवारी स्वतःहून दखल घेत झारखंड सरकारला सात दिवसांत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.

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