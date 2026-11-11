Jharkhand News : निशा भगत यांच्या मृत्यूची राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडून दखल; झारखंड सरकारला सात दिवसांची मुदत, कुटुंबीयांची सीबीआय चौकशीची मागणी

रांची : आदिवासी कार्यकर्त्या निशा कुमारी भगत यांच्या मृत्यूप्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने (एनसीएसटी) मंगळवारी स्वतःहून दखल घेत झारखंड सरकारला सात दिवसांत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले..निशा भगत यांनी सहा नोव्हेंबर रोजी फेसबुकवर लाइव्ह येत झारखंडमधील झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) सरकार आणि जमीन दलालांकडून छळ होत असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर त्यांनी आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक दावा आहे. त्यांच्या मृत्यूमागे कट असल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला असून, या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे..आयोगाने झारखंडचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि रांचीचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक यांना नोटीस बजावली आहे. प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांच्या आधारे आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्धारित मुदतीत माहिती न मिळाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष किंवा प्रतिनिधीमार्फत आयोगासमोर हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले जाऊ शकतात, असा इशाराही देण्यात आला आहे..दरम्यान, राष्ट्रीय महिला आयोगानेही सात नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत सात दिवसांत सविस्तर कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. निशा यांच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी सात नोव्हेंबर रोजी दोन आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.