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Youtube वर २.७७ कोटी, इन्स्टावर ७० लाख फॉलोअर्स; पण पत्नीला मिळाली अवघी २७७ मते

Pawan Sahu’s wife lost despite his huge following: सोशल मीडियावर ज्या व्यक्तीला लाखो, कोट्यवधी लोक फॉलो करतात, त्याच्या व्हिडीओंना लाखो व्ह्यूज मिळतात; पण हीच लोकप्रियता मतपेटीत उतरतेच असे नाही.
Pawan Sahu’s wife lost despite his huge following - AI Image

Pawan Sahu’s wife lost despite his huge following - AI Image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Jaypur: सोशल मीडियावर कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहोचणं आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीत मतदारांचा विश्वास जिंकणं, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सोशल मीडियात लोकप्रिय असलेल्या काहींना हे गणित नीट सोडवता आलेले दिसते तर काही जण मात्र त्यात सपशेल अपयशी ठरताना दिसतात.

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