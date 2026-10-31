Youtube वर २.७७ कोटी, इन्स्टावर ७० लाख फॉलोअर्स; पण पत्नीला मिळाली अवघी २७७ मते

Jaypur: सोशल मीडियावर कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहोचणं आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीत मतदारांचा विश्वास जिंकणं, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सोशल मीडियात लोकप्रिय असलेल्या काहींना हे गणित नीट सोडवता आलेले दिसते तर काही जण मात्र त्यात सपशेल अपयशी ठरताना दिसतात. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Social Media Backlash : "व्ह्यूजसाठी इतक्या खालच्या पातळीला..."; पत्नीला पाळीव कुत्र्याच्या भांड्यातून पाणी पाजले, यूट्यूबर सौरभ जोशीवर नेटकरी भडकले!.सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रसिद्धी मिळवलेल्या नीतेश कराळे यांना महाराष्ट्रातील पदवीधर निवडणुकीमध्ये जे जमले ते राजस्थानमधील ग्रामपंचायत निवडणुकीत यूट्यूबवर २.७७ कोटींपेक्षा अधिक सदस्य आणि इन्स्टाग्रामवर सुमारे ७० लाख फॉलोअर्स असलेल्या पवन साहू यांना मात्र शक्य झाले नाही..Trump Controversy: ‘ड्रेस फाटला, रक्तस्राव झाला’; ट्रम्प यांच्यावर बलात्काराचा आरोप, माजी 'मिस स्वित्झर्लंड'च्या दाव्याने खळबळ.यूट्यूबवर २.७७ कोटींपेक्षा अधिक सदस्य आणि इन्स्टाग्रामवर सुमारे ७० लाख फॉलोअर्स असलेल्या पवन साहू यांच्या पत्नी कोमल साहू यांना सरपंचपदाच्या निवडणुकीत अवघी २७७ मते मिळाली. दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि सोशल मीडियात लोकप्रिय असलेल्या नीतेश कराळे सरांनी पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत २४ हजारांहून अधिक मते मिळवत आपली ताकद दाखवून दिली..राजस्थानमधील भीलवाडा जिल्ह्यातील फुलिया खुर्द ग्रामपंचायतीत कोमल साहू सरपंचपदासाठी उभ्या होत्या. त्यांचे पती पवन साहू यांनी त्यांच्या प्रचारासाठी सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला. गावाच्या विकासासाठी स्वच्छता, रस्ते, पिण्याचे पाणी आणि शिक्षण असे मुद्देही मांडले. मात्र, निकालात कोमल साहू यांना केवळ २७७ मते मिळाली. त्या तिसऱ्या क्रमांकावर राहिल्या. भगवतीलाल सोनी यांनी १,२०३ मते मिळवून विजय मिळवला, तर माजी सरपंच कालूराम जाट यांना ७९७ मते मिळाली..महाराष्ट्रात नीतेश कराळे सरांनी नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक अपक्ष म्हणून लढवली. त्यांना २४,२४९ मते मिळाली. ते विजयी झाले नसले, तरी त्यांनी घेतलेल्या मतांनी प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे गणित बिघडवले. या दोन घटनांमधील फरक लक्षात घेण्यासारखा आहे. पवन साहू यांची ऑनलाइन लोकप्रियता पत्नीच्या मतांमध्ये परिवर्तित झाली नाही. .निवडणुकीत मतदार केवळ प्रसिद्धी पाहून मतदान करत नाहीत. उमेदवाराशी असलेला संपर्क, स्थानिक प्रश्नांची जाण, विश्वासार्हता आणि प्रत्यक्ष कामाची प्रतिमा यांनाही महत्त्व असते. अर्थात, केवळ मतांच्या आकड्यांवरून दोन्ही उमेदवारांच्या प्रचाराची तुलना करता येत नाही. मात्र, या निकालांनी एक गोष्ट स्पष्ट दिसून येते की सोशल मीडियावरील फॉलोअर्स ही लोकप्रियतेची मोजपट्टी असू शकते; ती निवडणुकीतील विजयाची हमी ठरू शकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.