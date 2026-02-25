Marriage Blessing Temple India : अजूनही 'सिंगल' आहात? लग्न ठरत नाहीये? 'या' प्राचीन मंदिरात कमरेला माळ बांधून फक्त 9 प्रदक्षिणा मारा, मग लग्न ठरलंच म्हणून समजा...!

तामिळनाडू : लग्न जुळत नाही, वारंवार अडथळे येतात किंवा वैवाहिक आयुष्यात अडचणी निर्माण होत आहेत का? देशभरातून अनेक भाविक तामिळनाडूतील तिरुविदंथाई येथे असलेल्या नित्यकल्याण पेरुमल मंदिरात दर्शनासाठी (Nithya Kalyana Perumal Temple in Tiruvadanthai) येतात. ‘शाश्वत विवाह मंदिर’ म्हणून ओळखले जाणारे हे प्राचीन मंदिर विवाहप्राप्तीसाठी विशेष प्रसिद्ध आहे..हे मंदिर भगवान विष्णूंना समर्पित असून येथे त्यांची 'नित्यकल्याण पेरुमल' या नावाने पूजा केली जाते. देवी लक्ष्मी येथे कोमलवल्ली थायर म्हणून विराजमान आहेत. विशेष म्हणजे, येथे भगवान विष्णू वराह अवतारात पूजले जातात. (History of Nithya Kalyana Perumal Temple).१०८ दिव्य देशमांपैकी एक पवित्र स्थाननित्यकल्याण पेरुमल मंदिर हे वैष्णव परंपरेतील १०८ दिव्य देशमांपैकी एक मानले जाते. अल्वर संतांनी स्तुती केलेल्या या पवित्र स्थळाला सुमारे हजार वर्षांचा इतिहास लाभला आहे. श्रद्धेनुसार, भगवान स्वतः येथे कोमलवल्ली देवीसह प्रकट झाले होते..Peacock Feather Benefits : घरात मोराचे पंख ठेवण्याचे 3 महत्त्वाचे फायदे; वास्तुशास्त्र काय सांगत?.पुराणकथेनुसार, कलाव ऋषींना ३६० कन्या होत्या. भगवान वराह स्वामींनी वर्षातील ३६० दिवस दररोज एका कन्येशी विवाह केला. त्यामुळेच त्यांना 'नित्य कल्याण पेरुमल' म्हणजेच ‘दररोज विवाह करणारे भगवान’ असे संबोधले जाते..विवाहासाठी विशेष पूजा पद्धतीमंदिरात विवाहप्राप्तीसाठी विशेष पूजा केली जाते. या पूजेसाठी अर्चना संच आणि दोन फुलांच्या माळा घेणे आवश्यक असते.पूजेची पद्धत पुढीलप्रमाणे आहे :नाव, गोत्र आणि नक्षत्र सांगून पूजा-अर्चना केली जाते.पूजा पूर्ण झाल्यानंतर पुजाऱ्याकडून माळा परत घेतल्या जातात.त्या माळा कमरेभोवती बांधून मंदिराभोवती नऊ प्रदक्षिणा घातल्या जातात.घरी परतल्यावर माळा देवघरात ठेवतात.विवाह ठरल्यावर पुन्हा मंदिरात येऊन नवीन माळांसह पूजा करून जुन्या माळा मंदिराच्या स्थळवृक्षाखाली ठेवतात.अनेक श्रद्धाळूंचा विश्वास आहे, की या पूजेमुळे विवाहातील अडथळे दूर होतात तसेच राहू-केतू दोषही शमतो..Transgender Marriage Story : तृतीयपंथी फक्त एका रात्रीसाठी कोणाशी लग्न करतात? लग्नानंतर दुसऱ्याच दिवशी का विधवा व्हावं लागतं?.दररोज चार वेळा पूजामंदिरात दररोज चार वेळा नियमित पूजा केली जाते :सकाळी ७:१५ ते ८:१५ – काळाई शांती पूजासकाळी ११:३० ते १२:०० – उची काल पूजादुपारी अर्थजमा पूजासायंकाळी ५:३० ते ६:०० – सायरचाई पूजादर्शन वेळा :सकाळी ६:०५ ते १२:००सायंकाळी ३:०० ते ८:२०.प्रमुख उत्सवांमध्ये हजारोंची उपस्थितीथैपुसम, ब्रह्मोत्सव, वैकुंठ एकादशी आणि पंगुणी उत्तरीराम यांसारखे सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. या काळात हजारो भाविक मंदिरात दर्शनासाठी गर्दी करतात.भेट देण्याचा सर्वोत्तम काळऑक्टोबर ते फेब्रुवारी हा काळ मंदिराला भेट देण्यासाठी सर्वात अनुकूल मानला जातो. हवामान आल्हाददायक असते आणि धार्मिक उत्सवांचा आनंदही घेता येतो. मार्च ते मे या उन्हाळ्यातील महिन्यांत उष्णतेमुळे पर्यटकांची संख्या कमी असते..Vastu Land Test : वास्तू शास्त्रातील सर्वात सोपी ट्रिक! जमीन घेण्यापूर्वी खड्डा खणून 'हा' अनुभव नक्की घ्या; कधीच होणार नाही नुकसान.येथे कसे पोहोचाल?रेल्वेने : जवळचे रेल्वे स्थानक सुमारे १.५ किमी अंतरावर असून तेथून ऑटो-रिक्षा किंवा पायी मंदिरात जाता येते.विमानाने : सर्वात जवळचे विमानतळ चेन्नई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असून ते सुमारे ४० किमी अंतरावर आहे. तेथून टॅक्सी किंवा कॅबने मंदिरात पोहोचता येते.रस्त्याने : चेन्नईहून बस आणि खासगी वाहतूक सुविधा उपलब्ध आहेत. साधारण दीड तासांत मंदिरात पोहोचता येते..विवाहातील अडथळ्यांमुळे चिंतेत असलेल्या तरुण-तरुणींसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी नित्यकल्याण पेरुमल मंदिर श्रद्धा आणि आशेचे केंद्र बनले आहे. दररोज ‘देवाचे लग्न’ पाहण्याची अनोखी परंपरा आणि विवाहप्राप्तीचा दृढ विश्वास यामुळे हे मंदिर देशभरात विशेष प्रसिद्ध झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.