Nitin Gadkari: ''हवेत उडणारी बस आणणार'', E20 नंतर नितीन गडकरी यांनी सांगितला पुढचा प्लॅन

Flying bus project: लखनऊ ते कानपूर एक्स्प्रेसवेची प्रतीक्षा आता संपली आहे. मंगळवार, दि. १४ जुलैपासून हा महामार्ग सुरु झालाय. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते एका भव्य कार्यक्रमात या रस्त्याचे उद्घाटन पार पडले. ६३ किलोमीटर लांबीच्या या एक्सप्रेसवेमुळे दोन्ही शहरांमधील प्रवास आता अत्यंत जलद आणि सुरक्षित होणार आहे. .या उद्घाटन सोहळ्यात बोलताना मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या भावी योजनांबद्दल माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, "मी नेहमीच नवनवीन तंत्रज्ञान देशात आणण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. मी रोप-वे आणि केबल कार आणल्या, पाण्यावर उतरणारे विमानही मी आणले होते जे समुद्रात उतरले होते. आता मी लवकरच हवेत उडणारी बस देखील आणणार आहे.".Solapur Water Crisis: उजनी धरणात ५१ टक्के साठा; उसासह पिके जळू लागल्याने उजव्या-डाव्या कालव्यातून पाणी सोडण्याची मागणी.गडकरी पुढे बोलले, "हवेत उडणाऱ्या बससाठी मी 'मास रॅपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम ऑन इलेक्ट्रिसिटी' तयार करून देणार आहे, जी माझ्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. यामुळे प्रवासी एका कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यात कधी पोहोचले, हे त्यांचे त्यांनाच समजणार नाही. या प्रकल्पाची सुरुवात मी लवकरच करणार आहे.".Paithan fake 112 call : आपत्कालीन 112 वर खोटे कॉल करून पोलिसांची दिशाभूल करणाऱ्या मद्यधुंद युवकावर पाचोड पोलिसांकडून गुन्हा दाखल.आता अवघ्या ४५ मिनिटांचा होणार प्रवासलखनऊ-कानपूर एक्सप्रेसवे सुरू झाल्यामुळे दोन्ही शहरांमधील अनेक वर्षांपासून चालत आलेली वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या आता सुटली आहे. पूर्वी ज्या प्रवासासाठी अडीच ते तीन तास लागायचे, तोच प्रवास आता अवघ्या ३५ ते ४५ मिनिटांत पूर्ण करता येणार आहे. ६३ किलोमीटर लांबीच्या या एक्सप्रेसवे प्रकल्पाची पायाभरणी २०१८ मध्ये झाली होती. सुमारे ४,५०० कोटी रुपये खर्चून हा एक्सप्रेसवे तयार करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.