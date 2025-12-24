देश

Nitin Gadkari: ''हत्येपूर्वी काही तास हमास प्रमुखांना भेटलो'', नितीन गडकरींनी सांगितला घटनाक्रम

What Happened Before Ismail Haniyeh’s Assassination in Tehran?: एका पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमामध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी बोलत होते. त्यांनी हत्येच्या दिवशीचा घटनाक्रम सांगितला.
nitin gadkari

सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली: हमासचे प्रमुख इस्माईल हानिया यांच्या मृत्यूपूर्वी नेमके काय घडले होते याबाबत खुलासा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकताच एका पुस्तकाच्या प्रकाशन कार्यक्रमादरम्यान केला आहे. इराणच्या नव्या अध्यक्षांच्या शपथविधीसाठी गडकरी इराणला गेले होते. त्यावेळी नक्की काय झाले, याबाबत गडकरींनी माहिती दिली.

Nitin Gadkari
attack
War
israel
Gaza
Hamas

