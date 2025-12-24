Nitin Gadkari: ''हत्येपूर्वी काही तास हमास प्रमुखांना भेटलो'', नितीन गडकरींनी सांगितला घटनाक्रम

नवी दिल्ली: हमासचे प्रमुख इस्माईल हानिया यांच्या मृत्यूपूर्वी नेमके काय घडले होते याबाबत खुलासा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकताच एका पुस्तकाच्या प्रकाशन कार्यक्रमादरम्यान केला आहे. इराणच्या नव्या अध्यक्षांच्या शपथविधीसाठी गडकरी इराणला गेले होते. त्यावेळी नक्की काय झाले, याबाबत गडकरींनी माहिती दिली..गडकरी म्हणाले, ‘‘शपथविधी सोहळ्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मला जाण्यास सांगितले होते. त्यामुळे मी इराणला गेलो होतो. तेथे एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये शपथविधीपूर्वी अनेक देशांचे राष्ट्रप्रमुख आणि प्रतिनिधी चहा-कॉफीसाठी एकत्र बसले होते. त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या देशांचे राष्ट्रप्रमुख उपस्थित होते. मात्र, त्यांच्यात राष्ट्रप्रमुख नसलेले हमासचे नेते इस्माईल हानिया यावेळी उपस्थित होते. माझी त्यांच्याशी भेट झाली. मी पाहिले की ते तेथील अध्यक्ष आणि मुख्य न्यायाधीशांसोबत शपथविधी कार्यक्रमाला जात होते. शपथविधीनंतर मी माझ्या हॉटेलमध्ये परतलो. मात्र, पहाटे चारच्या सुमारास इराणमधील भारताचे राजदूत माझ्याकडे आले आणि म्हणाले की आपल्याला तात्काळ येथून निघावे लागेल. यामागचे कारण विचारले असता हमासच्या प्रमुखांची हत्या झाल्याचे मला त्यांनी सांगितले.’’.IPL २०२६ आधी आरसीबीच्या स्टार खेळाडूला मोठा धक्का! अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला, तुरूंगात रवानगी होणार?.गडकरी पुढे म्हणाले, ‘‘एखादा देश ताकदवान असेल, तर कोणीही त्याच्यावर हात उचलू शकत नाही. याचे उदाहरण म्हणजे इस्राईल. तो छोटा देश असला तरी आपल्या तंत्रज्ञान आणि लष्करी क्षमतेच्या जोरावर संपूर्ण जगात आपला धाक या देशाने निर्माण केला आहे.’’.हमासचे प्रमुख इस्माईल हानिया यांची ३१ जुलै रोजी पहाटे सुमारे १.१५ वाजता तेहरानमध्ये हत्या करण्यात आली. ते तेहरानमधील ‘आयआरजीसी’च्या देखरेखीखालील अतिशय सुरक्षित लष्करी परिसरात थांबले होते. त्याच वेळी त्यांना लक्ष्य करण्यात आले..Mokhada Forest Fire : मोखाड्यात वणव्यांमुळे वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात; मानवी वस्तीत हिंस्र प्राणी!.हानिया हे इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेशकियान यांच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी तेहरानला आले होते. इराणच्या एलिट रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स (आयआरजीसी) यांनी स्फोटानंतर निवेदन जारी केले होते. हानियाला लक्ष्य करण्यासाठी कमी अंतरावरून मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राचा वापर करण्यात आला. या हल्ल्यात हानियासोबत त्यांचा अंगरक्षकही ठार झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.